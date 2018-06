Cassel “Village préféré des Français” ? 3 raisons de penser que ça va être très dur (mais...)

Le Village Préféré des Français Village 13/14] CASSEL / Hauts-de-France Situé au point culminant des Monts de Flandre sur le Mont Cassel, à 176 mètres d'altitude, bienvenue dans ce village au charme authentique grâce à son...

Parce que la région Hauts-de-France n'a jamais gagné

2012 : Maroilles, 10ème

2013 : Wissant, 13ème.

2014 : Sebourg, 13ème

2015 : Terdeghem, 5ème.

2016 : Montreuil-sur-mer, 2ème

2017 : Saint-Valery-sur-Somme, 2ème

Parce que Cassel manque un peu de notoriété dans la région

Le musée départemental de Flandre, la Grand' place et ses façades colorées et classées, le moulin, les estaminets, le Jardin du Mont des Recollets... Ce mardi soir,va essayer de vanter ses mérites dans l'émission "", sur France 2.Voici un extrait de la vidéo de présentation officielle de Cassel qui sera diffusée dans l'émission.A Cassel, un appel à la mobilisation a été lancé et de nombreux habitants y croient. Même Stéphane Bern maintient le suspense : "J'espère que tous les Français tomberont sous le charme de cette cité flamande comme je l'ai été."Parce que le casting de l'émission de France 2 est impressionnant : l'Île-de-Sein en Bretagne , La Couvertoirade en Occitanie, Roussillon en Provence Alpes Côte d'Azur et surtout leen Normandie !, "village préféré des français", devant le Mont-Saint-Michel ? Difficile à imaginer tant la popularité du site normand, un des 20 sites les plus visités en France, est incomparable : 1,2 millions de visiteurs contre quelques dizaines de milliers pour Cassel. Chaque année, 25 000 personnes passent par l’office de tourisme du village. Le Musée de Flandre comptabilise 50 000 entrées.La chance de Cassel c'est que le "" ne se détermine pas à la nororiété mais simplement au nombre de votes par téléphone : "Pour remporter ce genre de concours, il faut surtout que les téléspectateurs votent pour nous, rappelle le maire du village Michel Leschave. Je peux compter sur les Casseloises et Casselois, les habitants de Flandre, ceux des Hauts de France, tous sauront répondre et se mobiliser pour ce rendez-vous."Mais attention, au jeu de la mobilisation via les réseaux sociaux, le village alsacien desemble clairement avoir une longueur d'avance.L'émission présentée parexiste depuis 2012. Pour l'instant, aucun des villages représentant les Hauts-de-France n'est monté sur la première marche du podium. Pour rappel, voici le classement final des villages de la région :On notera tout de même une évolution au fil des années, de 13ème à 2ème ces dernières années. Cassel peut-elle franchir la dernière marche ?Le village en rêve : « La victoire de Kaysersberg, l’an dernier, a permis à la ville de passer de 700 000 à un million de visiteurs annuellement. Si Cassel gagne, ce sera une formidable opportunité pour les retombées touristiques », explique à 20 minutes Myriam Astruc-Daubresse, présidente de Nord Tourisme.Le village deest connu dans la région Hauts-de-France mais est loin d'être le plus connu. Il ne fait par exemple partie de l'association des "Plus beaux villages de France" comme Gerberoy...Et il n'est pas souvent présent dans la liste des incontournables nordistes, comme le montre cette liste de l'Express . Dans le Guide Michelin, il a une seule étoile. Cassel, c'est beau, mais ça ne se sait peut-être pas assez...Un déficit d'image qui pourrait être en partie comblé grâce à l'émission de France mais qui risque de ne pas lui permettre de gagner... Rendez-vous à partir de 21h sur France 2.