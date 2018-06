Cassel “Village préféré des Français” : pourquoi les Hauts-de-France ont (encore) gagné

1. Parce que Cassel c'est beau

Cassel "Village préféré des Français" : le reportage diffusé dans l'émission



Parce que les habitants aiment voter par SMS ou par appel vocal

C'est bidon car si Cassel était le village le plus pourri de France le nombre de vote l'aurait quand même fait gagner. Un nombre de vote ne valide pas la beauté d'un village . Il y a beaucoup beaucoup beaucoup mieux que Cassel en France !! — (@pascaldht) 20 juin 2018

Parce que la région a appris à se mobiliser

Ce soir, toute la Région sera derrière Cassel qui porte fièrement les couleurs des @hautsdefrance ! #VillagePréféré #JeVoteCassel pic.twitter.com/Wx64h4c0TC — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 19 juin 2018

Le Nord - Pas-de-Calais, c'est...

Trois @MissFrance

Un monument préféré des Français (le beffroi de @VilleArras)

Un Top chef cette année (@CamilleTopchef9)

Et, ce soir, messieurs dames, ✅ Le #VillagePréféré des Français, #Cassel !!! pic.twitter.com/DHUyRKTckS — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) 19 juin 2018

Le palmarès depuis le début de l’émission "Village Préféré des Français" en 2012 2012 : Saint-Cirq-Lapopie (Occitanie)

2013 : Eguisheim (Grand Est)

2014 : Cordes-sur-Ciel (Occitanie)

2015 : Ploumanac’h (Bretagne)

2016 : Rochefort-en-Terre (Bretagne)

2017 :Kaysersberg (Grand Est)

2018 : Cassel (Hauts-de-France)

Oui,avait bien sa place parmi les 14 villages candidats. Les Hauts-de-France ne sont pas très grande région touristique, le soleil y est peu plus intermittent que dans le sud mais... A voir le reportage de quelques minutes diffusé dans l'émission de, on se disait que "Oui, les Hauts-de-France, c'est beau !".Images vues du ciel (bleu) sous le soleil, ambiance carnaval, convivialité des estaminets, tradition du tir à l'arc vertical... Impossible ou presque de ne pas avoir envie de voir en vrai Cassel... Et donc peut-être de voter pour ce village peu connu en France et exposé pour la première fois à la télévision dans un prime-time (2,3 millions de téléspectateurs soit 11,7% de part d’audience)., le présentateur de l'émission "", avait laissé entendre avant l'émission qu'il aimait particulièrement Cassel. Ce mardi soir, il a aussi semblé avoir un attachement particulier au village qu'il a lui-même visité au printemps dernier. "Ici, dès mon arrivée, j’ai été en admiration face aux bâtiments de la place, remarquablement bien entretenus, disait-il dans La Voix du Nord . Il y a également toutes ces traditions casseloises. Notamment la sympathique danse des Reuze avec cet air entraînant et cette rythmique qui fait qu’on ne peut s’empêcher de danser. Je trouve qu’il y a un charme inouï à Cassel. Vraiment."Ce qui peut évidemment surprendre, c'est le nom des villages qui ont terminé derrière: le Mont Sain-Michel, l'île de Sein, Roussillon... Mais c'est le principe de l'émission. Une fois dans la sélection, pas de jury, pas de critère de beauté, de qualité patrimoniale ou de notoriété... Le juge de paix : le vote des téléspectateurs et là..."Pour voter pour votre village préféré : envoyez par SMS le numéro du village au 7 21 21 ou appelez le 36 32". Ce message a été diffusé des dizaines de fois pendant l'émission. Accompagné des tarifs : 0,75€ le SMS, 0,99€ l'appel.Pas de quoi faire peur aux Nordistes ou aux Picards. Ils n'hésitent pas à ouvrir le porte-monnaie pour dire leur fierté régionale. Ils l'ont prouvé en 2015 en faisant élire le beffroi d'Arras "" ou en élisant 3 fois en 4 ans une Miss France issue du Nord Pas-de-Calais.« Le Nord - Pas-de-Calais est une région où on aime le rassemblement populaire et où on soutient les initiatives, expliquait en décembre dernier Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France en décembre dernier. On sent une région concernée."Une certitude : ce mardi soir, les 2400 habitants de Cassel se sont fortement mobilisés. Dans La Voix du Nord, le maire a même avoué qu'il avait voté plus de 80 fois pour sa commune !6 millions d'habitants. Soit environ 9% de la population française. Forcément, quand il s'agit de peser numériquement, ça compte... Toutes les collectivités de la région ont lancé des appels à voter. "Il y a un travail de fond qui a été énorme : la région, le département, la MEL... C'est formidable ce qui a été fait", rappelait ce mercredi matin sur France Bleu Nord Michel Leschave le maire de Cassel.L'identité régionale reste forte dans les Hauts-de-France, un peu (même si tout n'est pas comparable) comme en Alsace, en Bretagne ou en Corse. Le 2ème village de l'émission était d'ailleurs de nouveau alsacien après la victoire de Kaysersberg l'an dernier.Tous ces arguments sont évidemment à relativiser car "ça ne marche pas à tous les coups"... C'est la 1ère fois en 7 éditions que les Hauts-de-France l'emportent. Ces deux dernières années,avaient terminé 2ème.