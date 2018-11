Casting : 450 figurants recherchés pour “Mine de rien”, un film avec Arnaud Ducret

450 figurants. Gros casting ce vendredi à Lens. Pour un film intitulé "Mine de rien", une production recherche des personnes pouvant représenter notamment d'anciens mineurs retraités.



Le film sera tourné dans la région de Lens entre le 10 décembre 2018 et fin janvier 2019. Arnaud Ducret, humoriste connu pour son rôle dans la série "Parents mode d'emploi", aura le rôle principal (avec aussi Philippe Rebbot, Hélène Vincent...).



Le scénario racontera l'histoire de deux chômeurs de longue durée qui ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. Objectif : sauver la mine et sa mémoire et retrouver force et dignité.

Comment postuler ?

Une journée de casting est organisée ce vendredi à Lens au Colisée (12 rue de Paris) entre 9h30 et 17h. La production recherche des personnes de 16 ans ou +. Sur place, il faudra remplir une fiche de renseignement et donner numéro de sécurité sociale. La rémunération pour cette figuration sera de 105 euros brut par jour.