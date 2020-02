Casting : les Petits meurtres d'Agatha Christie recherchent des figurants pour la saison 3

[BÊTISIER] Drame en trois actes - Les Petits Meurtres

Comment postuler ?

Les Petits meurtres d'Agatha Christie, ça continue. Nouveau casting, nouvelle époque. Exit les Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir ou Elodie Frenck. Place à de nouveaux comédiens et de nouvelles histoires qui se dérouleront désormais dans les années 70."L'idée est de faire évoluer la série, tout en lui conservant son ADN, le mélange de comédie et d'excellentes énigmes de la reine du crime, et la reconstitution ambitieuse et glamour d'une époque", explique la productrice Sophie Révil.Pour cette saison 3, France Télévisions recherche des figurants. Notamment des hommes de 20 à 40 ans, barbus, moustachus ou avec des pattes touffues. Les tournages auront lieu à Lille, Douai et Lens entre la mi-mars et la mi-mai 2020.Il faut envoyer un mail à totem.hdf@pole-emploi.fr avant le lundi 24 février 2020. Joignez une photo en pied et un selfie. Précisez votre identité, votre âge, votre taille, votre adresse et votre numéro de téléphone.