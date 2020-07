Casting : la série "Germinal" cherche un acteur qui parle ch'ti

Comment postuler ?

deux photos récentes

vos nom, prénom, âge, taille, et ville de résidence)

🔴 France Télévisions lance l’adaptation du roman d’Emile Zola #Germinal en série !



Une production @BanijayFrance en 6x52’ dont l’adaptation sera confiée à Julien Lilti (promo 2007), co-scénariste de la série #Hippocrate. pic.twitter.com/MxCIkrVk1h — Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle (@Ceea_edu) April 9, 2019

Trois adaptations au cinéma Germinal a déjà été adapté trois fois au cinéma. 1913, 1963, 1993. Le film de 1913 a été tourné à Auchel. Celui de 1993, le plus connu (avec Renaud, Gérard Depardieu) à Oignies, Paillancourt, Maresches, Trith Saint-Léger, Wallers-Arenberg... Le deuxième, réalisé par Yves Allégret, avait été tourné en Hongrie.



Chi te parle un tiot peu eul ch'ti, ch'casting, il est pour ti. Si vous parlez bien le ch'ti ou le patois du nord, ce casting est peut-être pour vous. La future série de France 2 adaptée du roman d'Emile Zola "Germinal" est à la recherche d'un acteur qui maîtrise bien le parler de chez nous.Cet acteur interprétera Bouteloup, logeur et amant d’Angélique Levaque, dans le roman. Un personnage qui doit aussi être "une armoire à glaces" et avoir entre 22 et 28 ans.Si vous pensez répondre à toutes ces caractéristiques, vous pouvez envoyer à castingnordfrance@gmail.com (avec « Bouteloup » en objet du mail) votre candidature en y joignant :Une série "Germinal", on en parle officiellement depuis l'automne 2018. Le projet a été évoqué également lors de Series Mania à Lille. France Télévisions en souhaite une version moderne, dans un style plus cinématographique pour "séduire les plus jeunes" et le marché international.Six épisodes de 52 minutes seront tournés. L'adaptation a été confiée à Julien Lilti, auteur de la série à succès «Hippocrate» de Canal +. On ignore tout du casting et des lieux de tournage pour l'instant.