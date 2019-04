Castorama : CGT et FO demandent le retrait du plan social

A l'appel de ces syndicats, une quarantaine de salariés se sont rassemblés à Templemars (Nord) devant le siège de Castorama, qui appartient au groupe britannique Kingfisher, où avait lieu la réunion du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). "La direction a une vision uniquement financière, qui conduit au malheur des gens", a déploré Jean-Paul Gathier, délégué FO au sein de Castorama. "Ils ont préféré dilapider 400 millions d'euros en rachat d'actions plutôt que d'investir."



"On ne comprend pas pourquoi ils vont sacrifier 800 personnes alors que la direction dit qu'il y a un +frémissement+ depuis le début de l'année", a ajouté Grégory Cipriano, délégué CGT. Kingfisher a annoncé fin mars la fermeture de plusieurs magasins en Europe, jugeant leur rentabilité insuffisante.

Onze fermetures

Dans le détail, 9 Castorama et 2 Brico Dépôt vont baisser le rideau en France entre octobre 2019 et novembre 2020. Ces fermetures concernent 789 salariés, qui, selon la direction, se verront proposer un poste équivalent au sein de ces enseignes dans le pays.



Selon les syndicats, les magasins Castorama concernés se situent à Lille, Paris et la région parisienne (Seine-et- Marne, Val-d'Oise, Essonne), ainsi qu'à Darnétal (Seine-Maritime) et Angers (Maine-et-Loire).



En juin 2018, un accord majoritaire syndicats-direction avait été signé à Castorama et Brico Dépôt, entérinant la suppression de 409 postes en France dans le cadre d'une délocalisation de services de comptabilité en Pologne. Tous les salariés devaient se voir proposer une offre de mobilité interne.



"J'étais gestionnaire administrative, j'ai pu retrouver un poste d'assistante commerciale en février dans le même magasin en région parisienne, j'ai eu de la chance, entre guillemets", a raconté à Odette, 51 ans. "Sauf que depuis, on nous a annoncé que le magasin allait fermer, comme celui où travaille mon mari. C'est beaucoup de colère et de déception".



Au total, le groupe britannique possède 224 magasins pour plus de 18.000 salariés en France.