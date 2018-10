Cathédrale de Lille : 8 hommes mariés ordonnés diacres ce samedi

Cérémonie d'ordination de 8 diacres mariés à Lille

Ils ont fait le choix de se consacré à l'Eglise, tout en continuant leur activité professionnelle. Originaires de Lces hommes, accompagnés dans leur choix par leurs épouses, ont donc été ordonnés diacre ce samedi à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Une cérémonie impressionnante, notamment par la prostration - moment où les 8 diacres sont allongés au sol.

Vient ensuite l'imposition des mains par l'évêque, suivie de la prière d'ordination et la remise de l'étole, moment symbolique. L'étole se porte en diagonale de gauche à droite pour les diacres, du cœur vers la main, en référence aux missions de charité que le nouvel ordonné endossent.

De plus en plus de diacres mariés

François et Christine Richir. / © Evêché de Lille

Qu'est ce qu'un diacre ? Le diacre est un homme marié ou célibataire, qui continue ses activités professionnelles, associatives...

Il est ordonné pour la vie. Par son ordination, il peut donner les sacrements du baptême et du mariage. Le diaconat existe depuis les premiers temps de l’Église, mais depuis plusieurs siècles il ne subsistait qu’au titre d’étape vers le ministère de prêtre. Depuis le Concile Vatican II, en 1963, il s'exercée à nouveau de manière permanente.

Ces dernières années, le nombre de diacres mariés a augmenté. De 4 en 2012, à 8 cette année, dans le diocèse de Lille. Cette manière d'exercer sa foi en continuant son activité professionnelle, en ayant une vie maritale et familiale attirent de fervents Catholiques, alors même que le nombre de prêtres en France est en nette baisse. Ces personnalités de la société civile vont ainsi pouvoir seconder les prêtres (notamment sacrements de baptême et mariage).. Les profils de ces diacres sont variés mais la vocation est la même : "être au service de son prochain, de l'église". Dans leur démarche, la place de l'épouse est primordiale, c'est un cheminement fait à deux. Comme le confie François Richir, retraité et qui a dirigé un service de tutelle pour personnes handicapées, « ce parcours vers le diaconat, en lien avec Christine, est un beau cheminement et me rend heureux. Il prolonge ce qu’a été ma vie professionnelle et ce que sont mes convictions religieuses : le service aux autres ».Hugues Trollé, qui vient d'être nommé diacre et son épouse Sabine résument ce nouveau rôle, en citant saint Mathieu «Vous êtes la lumière du monde. (...) Que votre lumière luise ainsi devant les hommes». Etre un exemple donc, dans la société civile.