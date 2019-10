Ce dimanche, pensez au passage à l'heure d'hiver

⏰ [ChangementDheure]

Le changement d'heure, c'est le 27 octobre !

Le passage à l'heure d'hiver s'effectue dans la nuit de samedi à dimanche. À 3 heures du matin, il sera 2 heures

Plus d'infos 👉 https://t.co/GzrqVY1Mdj pic.twitter.com/aDunAO9DaH — service-public.fr (@servicepublicfr) October 16, 2019

C'est désormais automatique sur une bonne partie de nos appareils, mais ce week-end, ceux qui possèdent encore une montre mécanique devront penser à la remonter. Le passage à l'heure d'hiver se fera dans la nuit de samedi à dimanche : plus précisément à 3h, où il sera donc plutôt 2h. Ce qui permettra de nouveau de débattre, comme tous les six mois, pour savoir si l'on a gagné ou perdu une heure de sommeil. Instauré en 1976 pour économiser l'énergie après le choc pétrolier qui a éclaté deux ans auparavant, le changement d'heure a rapidement fait débat. En cause : un éventuel impact sur la santé, des gains de plus en plus faible avec l'évolution des technologies, la complexité de la transition pour les agriculteurs ou les transports... En 1998, il est harmonisé dans l'ensemble des pays européens : le passage à l'heure d'hiver se fait le dernier week-end d'octobre, celui à l'heure d'été le dernier week-end de mars.Ce qui n'empêchera pas leurs ressortissants de se prononcer majoritairement (à 84% sur les 4,6 millions de répondants) en faveur de sa disparition de à l'occasion d'une consultation organisée à l'été 2018. L'an dernier, la Commission européenne a donc proposé un arrêt du changement d'heure, voté par le Parlement en mars. L'habitude bi-annuelle persistera donc au moins jusqu'en mars 2021, première date prévue pour que laisser aux Etats le temps de se coordonner.