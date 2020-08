Ce qu'il faut savoir sur l'allocation de rentrée scolaire versée ce mardi

Quel montant ?

469 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans

490 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans

503 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans

Quel plafond de resssources ?

pour 1 enfant : 24 697 euros

pour 2 enfants : 30 396 euros

pour 3 enfants : 36 095 euros.

+ 5 699 euros par enfant en plus.

Quelles démarches ?

L'allocation de rentrée scolaire qui doit aider les parents aux revenus modestes à payer les cartables et autres fournitures est versée ce 18 août cette année. Elle avait traditionnellement quasiment le même montant chaque année. Ce ne sera pas le cas cette fois. Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé mercredi 15 juillet une revalorisation de 100 euros "de façon exceptionnelle" de cette allocation."L'allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de façon exceptionnelle dès la rentrée de septembre", a-t-il dit. Matignon a ensuite précisé que cette revalorisation serait de 100 euros. "La solidarité nationale doit continuer à jouer à plein, pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains, individuels, désastreux", a poursuivi M. Castex."C’est plutôt une très bonne nouvelle pour cette rentrée scolaire qui va se passer dans des conditions assez difficiles pour les familles qui subissent les conséquences de la crise, a estimé sur franceinfo Aminata Koné, secrétaire générale de la Confédération syndicale des familles . Avec 100 euros en plus, la rentrée pourra se faire dans de meilleures conditions."Dans les Hauts-de-France, environ 350 000 familles bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire.Le montant de l'ARS varie en fonction de l'âge de l'enfant. Les sommes nets versées aux parents à la rentrée des classes 2020 sont les suivantes :L'allocation de rentrée scolaire est réservée aux familles ayant des enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans. Pour la percevoir, il faut respecter certaines conditions de ressources.Les revenus pris en compte par la CAF sont ceux de l'année N-2, donc de 2018 pour l'année scolaire 2020 - 2021. Ces limites sont fixées aux montants suivants :Il est possible de déterminer votre éligibilité ou non à l'allocation de rentrée scolaire grâce à un simulateur de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) En général, aucune démarche particulière n'est à effectuer. Les familles qui ont déclaré leurs revenus 2019 aux impôts et 2018 à la Caisse d’Allocations Familiales recevront l’allocation automatiquement.Seule exception : les familles allocataires ayant des enfants âgés entre 16 et 18 ans, doivent confirmer qu'il sont toujours scolarisés en se connectant sur leur espace personnel "Mon Compte" sur Caf.fr