Ce que l'on sait sur “Le Palmier”, nouveau film de Dany Boon : quel scénario ? Quel casting ? Quelle date de sortie ?

"Ici, les réseaux sociaux n'existent pas..."

Dany Boon est en plein travail. A un an de la sortie de son 7ème film en tant que réalisateur, il peaufine le scénario, les dialogues, le casting. "Ayé, plongeon dans la version 2 du scénar de mon prochain film, j’adore !", a-t-il publié ce dimanche sur Facebook avec en image d'illustration des dizaines de post-it. Grâce au site taxshelter.be , site d'aide au financement et au tournage des films en Belgique, on en sait un peu plus sur ce nouveau projet. Son titre provisoire : "Le palmier". Date de sortie prévue : le 27 février 2021.Selon les informations publiées sur ce site, Dany Boon jouerait aussi dans ce film choral où l'on devrait retrouver quelques acteurs déjà vus dans ses précédentes comédies : Line Renaud, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners ou Laurence Arné. Le casting pourrait aussi être complété par Omar Sy, Jérémy Rocca ou Veerle Baetens. Une liste à prendre avec des pincettes : elle n'a pas été confirmée par Dany Boon lui-même qui affirme "personne n'a été contacté.".Sur le scénario, les choses sont encore plus avancées. L'action se passera dans un village appelé pour l'instant "Braine-La-Rivière". Une commune située en zone blanche. c'est-à-dire "sans réseau mobile, sans GPS, sans WIFI, ni 4G".Le film abordera donc le phénomène des réseaux sociaux et de la société connectée : "Malgré le sentiment d’être privés du progrès, le village et ses habitants vivent en harmonie, plongés dans une époque pas si lointaine où les réseaux sociaux n’existaient pas." Derniers détails du scénario qui ont été dévoilés : "Le seul endroit où ça capte (un peu) est le haut du clocher de l’église, ce qui enchante le Père Touré qui ne se rend pas compte que la fréquentation assidue à ses messes n’est pas due à la ferveur de ses prêches mais au partage de connexion entre fidèles. Suite à son coup de gueule médiatisé lors du congrès annuel des maires à l’Élysée, le maire obtient la promesse du Président en personne que son village sera bientôt couvert par la 5G."Où le tournage de ce film aura-t-il lieu ? Dans les Hauts-de-France ? "Trop tôt pour savoir où exactement. Je suis sur la version 2 du scénario", répond à La Voix du Nord Dany Boon Dany Boon est actuellement, en tant qu'acteur, à l'affiche du film "Le lion", avec Philippe Katerine.