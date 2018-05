Ce que l'on sait près de 48h après le meurtre de Tom au Hérie-la-Viéville

Tentative de combustion

Retour sur le déroulement des faits

Début de l'enquête

Près de 48h après la découverte du corps de Tom, 9 ans, dans la cour d'une maison abandonnée, le procureur de la République s'est exprimé publiquement pour rendre compte des premiers éléments de l'enquête."L'enfant était quasiment nu et portait seulement des chaussettes et un t-shirt. Son corps était recouvert d'une substance brillante, pouvant être de l'hydrocarbure. Des traces de commencement de combustion ont été relevées à proximité du corps.", confirme-t-il. Ces éléments laissent penser que l'auteur du meurtre a tenté de brûler le corps ou des preuves, mais "un orage était en cours, et la pluie a été de nature à interrompre un début d'allumage."Les résulats de l'autopsie révèlent que la mort est due à un traumatisme crânien, et comme cela avait été évoqué, "des traces de viol ont été mises en évidence".On sait désormais que le petit garçons était parti, avec un ami âgé de 11 ans et un homme majeur, pour cueillir des cerises dans le jardin de la maison abandonnée où son corps a été retrouvé. "Son camarade a dit qu'il rentrait chez lui, et la victime a dit qu'elle arrivait."Mais Tom n'est jamais arrivé. Inquiète de ne pas voir son fils revenir, la mère a d'abord cherché Tom elle-même, avec l'aide des voisins. À 21h20, elle finit par alerter les gendarmes de la disparition. Le colonel du groupement de gendarmerie de l'Aisne souline que "malgré la difficulté des conditions météo, les gendarmes ont découvert le corps rapidement".Des équipes cynophiles et des unités motorisées ont ensuite permis de "déployer rapidement un bouclage de la zone" afin que la section de recherches d'Amiens puisse procéder rapidement aux premières constatations. Une enquête est ouverte pour "meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime".Le lendemain matin à 6h, Jonathan, dernière personne à avoir vu la victime, a été placée en garde à vue. Il y restera jusqu'à jeudi à 6h du matin. "À ce stade, il conteste son implication, et je rappelle qu'il est présumé innocent.", a tenu à rappeler le procureur. "Il a un casier judiciaire vierge."À l'issue de sa garde à vue, Jonathan sera peut-être déféré. Le procureur communiquera à nouveau demain sur les avancées de l'enquête.



La douleur des proches



Concernant l'accompagnement des proches de la victime, des mesures ont également été prises. Le procureur a rencontré les parents et saisi l'association d'aide aux victimes. Dans l'école que Tom fréquentait, l'Éducation nationale a mis en place une cellule psychologique.



Sur BFMTV, l'avocat des parents s'est exprimé. "Ils sont dans une souffrance absolue, en état de choc", explique-t-il. "Ils étaient à mille lieues d'imaginer qu'un tel crime puisse se produire dans ces circonstances, à deux pas de leur habitation."