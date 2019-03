“Ce sont des enfants de la France” : un Roubaisien se bat pour faire revenir les enfants de sa sœur, retenus en Syrie

"Ils n'ont pas demandé à être nés là-bas !"

Houriya (2 ans) et Abdal Rahman (4 ans) ont un visage. Ils sont détenus arbitrairement en Syrie. Ils font face au refus du Président @EmmanuelMacron de les rappatrier en France. C'est pour eux que nous déposons plainte devant le comité des Droits de l'Enfant de l'ONU ! pic.twitter.com/7MwQKquYZp — Amine Elbahi (@AmineElbahii) 1 mars 2019

"ils ne sont plus français, ils restent là-bas." Nicolas Dupont-Aignan s'oppose au retour des jihadistes en France, y compris les enfants pic.twitter.com/m31qGcp7Ju — BFMTV (@BFMTV) 28 février 2019

"Ce sont des enfants de la France, qu'elle le veuille ou non"

"J'ai le cœur serré de devoir me retourner contre mon pays", confie Amine Elbahi. Ce Roubaisien, frère d'une Nordiste retenue en Syrie, fait partie desqui ont déposé plainte contre l'État français devant le comité des Droits de l'Enfant de l'ONU.Cette plainte, portée par les avocatset"s'inscrit dans un contexte où le président de la République a fait marche arrière sur les conditions de retur des enfants" souligne-t-il.Lui-même dénonce la détention "arbitraire" de son neveu(4 ans) et de sa nièce(2 ans) au camp d', en Syrie, "où". Des enfants dont il a posté les photos sur Twitter, afin de "montrer aux gens de qui on parle, de montrer leur visage".Surtout, il dénonce l'attitude de personnalités politiques comme Nicolas Dupont-Aignan, qui déclarait il y a quelques jours sur BFMTV que les enfants de djihadistes détenus en Syrie. "C'est unede les considérer comme des gamins dangereux, comme des bombes à retardement !!"Longtemps réticente sur ce sujet sensible, la France s'est dite à l'automne ouverte au rapatriement des enfants, qui sont une centaine dans les camps en Syrie, à commencer par les orphelins.Amine Elbahi, lui, constate qu'Emmanuel Macron n'a pas avancé sur cette question alors qu'il l'avait interpellé dessus il y a deux ans. "Il y a une volonté de ne pas répondre à la question des enfants.""Ce sont des enfants de la France, qu'elle le veuille ou non" martèle le Roubaisien, qui pointe le "risque de causer un préjudice" en laissant les enfants en Syrie. ", comme le répètent les recruteurs de l'État islamique à ceux qu'ils veulent attirer ?"Quant à leur mère,qui se trouve également dans ce camp kurde, Amine Elbahi estime qu"elle doit être judiciarisée en France".La question du retour des enfants de jihadistes fait de nouveau débat en France. La semaine dernière, nous avions également recueilli le témoignage de Lydie Maninchedda, une habitante de Libercourt qui en appelait à "l'humanité" d'Emmanuel Macron pour faire rapatrier ses trois petits-enfants , âgés d'un à cinq ans et retenus également au camp d'Al-Hol depuis la mort de leur mère.