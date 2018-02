“Cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny” : Line Renaud attristée par le conflit sur l'héritage

"Il faut laisser Johnny en paix"

"C’est terrible." Dans une interview accordée au Parisien laisse percer sa peine alors que la famille de son filleul,, se déchire autour de l'héritage du chanteur. "Cela va durer des années, cela va faire « Dallas » et coûter des millions en avocats des deux côtés, précise-t-elle. Je pense que cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny de voir cela."L'actrice, qui assure "ne juger personne", regrette le déballage médiatique autour de la querelle de succession qui. Ces derniers contestent un testament établit en 2014 qui désigne l'épouse de leur père comme seule héritière de ses biens et ses droits artistiques. Le camp adverse leur oppose des donations dont ils auraient bénéficié du vivant du chanteur.Line Renaud, à qui l'on doit les débuts de Johnny sur les plateaux de télévision , avait conservé un lien très étroit avec le chanteur et sa famille. Elle s'était également exprimée lors de l'hommage populaire qui lui a été rendu le 9 décembre, trois jours après son décès. "Il fallait rester sur ce souvenir unique au monde, regrette à présent l'actrice. Qu’on ne gâche pas ça. Il faut laisser Johnny en paix.""La sagesse est qu’ils s’arrangent entre eux, poursuit-elle. J’espère qu’il est encore temps." Samedi, jour de la publication de son interview,a toutefois été entamée par Laura Smet et David Hallyday. Ils réclament à présent un droit de regard sur l'album posthume de leur père, enregistré avant sa mort.