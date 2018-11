Centenaire 14-18 : Theresa May se recueille en Belgique avant son déplacement dans la Somme

Hommage avec @theresa_may aux Soldats John Parr du Middlesex Regiment tué le 21 août 1914 & George Ellison du 5ème Lancers décédé le 11 novembre 1918.



Le devoir de mémoire est une exigence. Il y a une volonté commune de travailler au service de la paix.#Armistice #11novembre pic.twitter.com/z1OJZVq50u — Charles Michel (@CharlesMichel) 9 novembre 2018

Mons au centre des hommages

La Première ministre britannique, Theresa May, s'est recueillie sur les tombes de deux soldats originaires du Royaume-Uni au cimetière de Mons, en Belgique. Ils sont considérés commeAu côté de son homologue belge Charles Michel, elle a déposé une couronne de coquelicots sur les tombes de John Parr, tué le 21 août 1914, et de George Ellison, tombé quelques heures avant l'entrée en vigueur de l'Armistice, au matin du 11 novembre 1918.Les pierres tombales des deux soldats se font face, séparées de quelques mètres, au, près de la frontière française. De son côté le Premier ministre belge a déposé une couronne de roses blanches au pied des stèles.Theresa May faisait étape en Belgique dans le cadre des commémorations du centenaire de l'Armistice. Elle va rejoindre Emmanuel Macron ce vendredi sur un autre champ de bataille de la Grande guerre :. Sur ce mémorial massif sont gravés les noms des 72 000 soldats du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud portés disparus entre 1914 et 1918.Charles Michel, de son côté, est attendu à Paris pour participer, avec des dizaines d'autres dignitaires étrangers, au, dimanche.En Belgique, la ville de Mons concentre de vendredi à dimanche une bonne partie des célébrations nationales du centenaire de la fin de la Première Guerre C'est là que les troupes britanniques avaient livréfin août 1914, après l'invasion de la Belgique ayant précipité, par le jeu des alliances, le déclenchement de la guerre.Après plus de quatre ans de présence allemande, cette ville belge avait été libérée dans la nuit du 10 au 11 novembre 1918 par des troupes canadiennes, donnant lieu auxde l'ex-empire britannique.