Centenaire de l'armistice : la carte de “l'itinérance mémorielle” d'Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France

France 3 Hauts-de-France se mobilise pour le centenaire de l’armistice

Mercredi 7 novembre à La Flamengrie (02), page spéciale 12/13 Picardie et 19/20 Picardie

Jeudi 8 novembre à Notre Dame de Lorette (62), page spéciale 12/13 Nord Pas-de-Calais et 19/20 Nord Pas-de-Calais

Jeudi 8 novembre à l‘anneau de la mémoire (62), page spéciale 19/20 Nord Pas-de-Calais

Vendredi 9 novembre à Albert (80), page spéciale 12/13 Picardie

Vendredi 9 novembre à Péronne (80), page spéciale 19/20 Picardie

Samedi 10 novembre à Compiègne (60), page spéciale 12/13 Picardie 19/20 spécial en Nord Pas-de-Calais et Picardie.

Emission spéciale samedi 10 novembre à 15h15

Emission spéciale samedi 10 novembre à 15h15 Présentée par Virna Sacchi Vivez en direct la cérémonie du centenaire de la signature de l’armistice de la première guerre mondiale depuis le wagon dans la clairière de Rethondes. A la veille de la grande commémoration à l’Arc de Triomphe à Paris où sont attendus plus de 80 chefs d’Etat, c’est en forêt de Compiègne que le Président français et la Chancelière allemande se retrouveront pour entrer dans le wagon de l’armistice, ce sera la première fois depuis 1940. Pour commenter l’événement, Virna Sacchi depuis le plateau d’Amiens, sera entourée de : Dominique Patinec, journaliste de France 3 spécialiste de la Première Guerre mondiale

Marjolaine Boutet, maître de conférence en histoire contemporaine à l’université Jules Verne d’Amiens.

Florence Mabille de Poncheville et Thybaut Rysman seront dans la clairière de Compiègne pour vous faire vivre l’événement au plus près.

Julian Bugier sera quant à lui en direct de l’Arc de Triomphe à Paris.

Le chef de l'Etat sera en déplacementpour la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il y visitera des lieux emblématiques de la Grande Guerre, mais aussi des territoires meurtris par le conflit qui rencontrent des difficultés économiques et sociales.De La Flamengrie, où le premier coup de clairon du cessez-le-feu a retenti à la clairière de l'Armistice à Rethondes, Emmanuel Macron fera. Retrouvez sur notre carte des points d'étape du président de la République dans les Hauts-de-France.Emmanuel Macron veut, à travers ce déplacement, visiter des sites et des villes dans lesquels aucun chef de l'Etat n'avait fait étape. L'objectif : mettre en avant "la capacité de rebond de, la désindustrialisation et la transition agricole", indique l'Elysée.Retrouvez le détail des étapes du président jour par jour.Le chef de l'Etat visiteraà partir de 16h. Il y participera à une table ronde sur les services publics dans le domaine de la santé en milieu rural.Puis Emmanuel Macron se rendra à la Flamengrie, dans l'Aisne, où il prendra part à une cérémonie sur les lieux où a retenti. Le monument "la Pierre d'Haudroy" est érigé sur les lieux portant l'inscription : "1918 – 7 novembre – 20 heures 20 – Ici triompha la ténacité du poilu".Le président prendra ensuite la direction du Nord où il visiteraet déjeunera au collège Jules Verne. Il participera ensuite à une cérémonie à l'Anneau de la Mémoire de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais.Étape suivante à Arras où Emmanuel Macron remettra laà Léon Fatous, ancien maire de la ville.Le chef de l'Etat débutera la journée au, pour un événement lié au Plan pauvreté présenté en septembre. Puis il s'entretiendra avec la première ministre britannique Theresa May à l'hôtel de Ville d'Albert, dans la Somme.Il arrivera en début d'après-midi à la. Sur ce mémorial massif sont gravés les noms des 72 000 soldats du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud portés disparus entre 1914 et 1918 dans la Somme.Dans la soirée, le président de la République visitera le. Enfin, il participera à une table ronde avec des historiens de la Grande Guerre à l'hôtel de Ville.Emmanuel Macron recevra la chancelière allemande Angela Merkel à la, dans l'Oise. C'est sur ce site qu'a été signée l'armistice, le 11 novembre 1918, à 6h du matin, à bord du wagon du maréchal Foch. Un musée y abrite aujourd'hui un wagon identique à l'original, emmené en Allemagne et détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.En fin d'après-midi, le président quittera la région pour retourner à Paris où se tiendra la: la cérémonie du centenaire de l'armistice sous l'Arc de Triomphe.Les Hauts-de-France ont été profondément marquées par la première guerre mondiale. A l'occasion des commémorations du centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron sera dans notre région pendant 4 jours dans différentslieux marquants du conflit. Vos JT régionaux s'associent à cette semaine spéciale :