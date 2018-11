Centenaire de l'armistice : comment la fin de la Grande Guerre est commémorée à l'étranger

La tour de Londres illuminée chaque soir

L'Australie gravée dans les collines anglaises

Le cimetière de Mons en Belgique au centre des hommages

Le dernier soldat anglais tué un peu plus d'une heure avant l'armistice. / © Emmanuel DUNAND / AFP

Une pluie de coquelicots à Ottawa

Avez-vous vu la pluie de coquelicots virtuelle sur la Colline parlementaire? Elle se déroule chaque soir de 18h30 à 21h30 jusqu’au #JourDuSouvenir (de 6h à minuit le 11 nov.). #NousNousSouviendrons #Ottawa #LeCanadasesouvient pic.twitter.com/MxR2w9SPwk — RoyalCanadianLegion (@RoyalCdnLegion) 5 novembre 2018

Donald Trump dans l'Aisne

La parade durant le Veterans Day dans le quartier de Manhattan à New-York le 11 novembre 2016 / © MAXPPP

Pas de commémoration pour les Allemands

Il n'y a pas qu'en France, et notamment en Picardie, que l'on commémore le Jour du Souvenir.Les pays alliés célèbrent aussi la fin de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement cette année pour le centenaire.Au total,représentants les puissances alliées ont été mobilisés au cours de la Grande Guerre.d'entre eux sont morts ou disparus etont été blessés.Parmi les nations, qui ont engagé le plus de soldats :. En amont des cérémonies prévues comme chaque année pour l'armistice, les Anglais ont alluméau pied deafin de marquer les célébrations du centenaire.Un spectacle grandiose comme le montre la vidéo publiée par le Guardian. Cette cérémonie du flambeau, intitulée "Beyond the Deepening Shadow", sera répétée chaque nuit jusqu'au 11 novembre.En tant que pays du Commonwealth,était aussi engagée lors de la Première Guerre mondiale aux côtés du Royaume-Uni.Lesera donc aussi commémoré de l'autre côté du globe notamment à Sidney dimanche à l’ANZAC Memorial. En prime et spécialement pour le centenaire, certains Australiens se sont rendus dans le sud-ouest de l'Angleterre.En 1917, c'est dans le village de Compton Chamberlayne dans le Wiltshire que des soldats australiens ont dessiné, à l'aide de blocs de craie, une immense carte de l'Australie. Pour leur rendre hommage, 100 ans plus tard, des bénévoles ont passé l'été à la restaurer. Près deont été nécessaires pour reproduire le dessin.Encomme en France, le 11 novembrePour le centenaire, c'estqui sera au centre des hommages britanniques et canadiens. La Première ministre britanniquey fera étape vendredi matin. Elle sera suivie le lendemain par la gouverneure générale du Canada,Dans le cimetière de Mons, se trouvent, pour moitié des soldats du Commonwealth, pour l'autre des Allemands. De part sa spécificité "germano-britannique", il attire chaque année des milliers de visiteurs.Pour le centenaire, la gouverneure générale du Canada rendra. Ce soldat de 26 ans est mort le 11 novembre 1918 à 10h58, soit deux minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, tué par un tireur d'élite allemand à Ville-sur-Haine près de Mons.Ce seraità mourir au combat pendant la Grande Guerre, selon les services du Premier ministre canadien.Les cérémonies de commémoration auront aussi lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Au, le 11 novembre estpour les militaires et les fonctionnaires fédéraux.Une nouvelle fois cette année,le symbole adoptée par les Anglo-Saxons pour les commémorations, est venue couvrir la Colline du Parlement à Ottawa. Chaque soir depuis le 26 octobre, des milliers de coquelicots sont projetés sur la Tour de la Paix. Une fleur pour chaque canadien tombé au combat.Lescommémorent les anciens combattants américains lors dule 11 novembre.Des cérémonies ont lieu dans tout le pays, notamment à New-York où The America’s Parade rassemble chaque année plus de 20 000 personnes.Cette année, pour le centenaire, le président américain,se rend dans l'Aisne, précisément au Bois Belleau, près de Château-Thierry.Chaque année, entre 3 000 et 4 000 Américains se rendent sur ce lieu de mémoire pour rendre hommage à leurs ancêtres à l'occasion d'une cérémonie militaire du Mémorial Day en présence de troupes de Marines US et de troupes françaises.Contrairement aux pays alliés,ne célèbre pas le 11 novembre.Aucun événement n'est prévu dans le cadre du centenaire. La chancelière allemandesera d'ailleurs en France et notamment à Compiègne pour assister aux cérémonies.Les Allemands préfèrent retenir une autre date :, qui signe la fin de l'Empire et la proclamation de la République.