Centenaire de l'Armistice : Macron va recevoir des élus des Hauts-de-France pour préparer son déplacement

Aborder les "préoccupations" locales

Emmanuel Macron recevra, mardi, des élus des Hauts-de-France afin depour célébrer le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.Le chef de l'Etat va débuter, le 4 novembre à Strasbourg, une "" dans l'Est puis le Nord. Une semaine avant, il s'entretiendra, au cours d'un déjeuner à l'Elysée, avecde chaque région.Le Premier ministre Edouard Philippe, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, participeront à ces rencontres. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, sera également convié.Au cours de son déplacement, du 4 au 9 novembre, Emmanuel Macron se rendra sur les sites meurtris par la guerre, comme, dans la Somme, ou, dans le Pas-de-Calais. Chaque étape sera aussi l'occasion d'aborder "les préoccupations actuelles" des départements visités, dont certains sont touchés par la désindustrialisation.Ces rendez-vous interviennent alors que l'exécutif tente d', qui se sont tendues sur plusieurs dossiers : coupes dans les emplois aidés, coût exponentiel des aides sociales pour les départements, suppression de la taxe d'habitation, limitation des dépenses des principales collectivités ou encore limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires.Le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale culminera par la visite, le 10 novembre, de Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel dans, où a été signée l'armistice.Et le lendemain, plus de, dont Donald Trump et Vladimir Poutine, sont attendus à Paris pour les commémorations suivies d'un Forum de la Paix.