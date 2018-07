Centres de rétention pour exilés : un rapport dénonce des abus dans le Nord et le Pas-de-Calais

Des exilés renvoyés vers des pays en guerre

Des pratiques illégales

A Lesquin, des victimes de traite des êtres humains

Le recours à la rétention en FranceC'est ce que tentent de démontrer un, dont la Cimade et France Terre d'Asile, qui publient ce mardi un long rapport sur les centres de rétention en France, en 2017 Des chiffres précis qui mettent en lumièreaugmentation duen rétention, augmentation du nombre de, qui ne sont pas censés se trouver là, systématisation de la rétention...Dans la région, deux centres ont été passés aux crible. Celui deest celui qui a compté. 4628 placements en tout, loin devant les centres parisiens (3449 et 1519 placements). C'est 26% de plus qu'en 2016. Les données du CRA deont également été analysées."Au 1er trimestre 2017,, révélant une politique d’utilisation de la rétention visant à empêcher la reformation de camps", indique le rapport. "Sur cette période,si on exclut les ressortissants albanais et ukrainiens qui, en général, ne s’opposent pas à leur éloignement."Plus de la moitié d'entre eux a ensuite été, soit par un juge des libertés et de la détention, soit par une Cour d'Appel.Plus étonnant : le"En effet, la majorité des personnes placées au centre de rétention de Coquelleset ne présentent aucune perspective d’éloignement vers leur pays d’origine ()", poursuit le rapport."La préfecture ne fixait pas de pays de renvoi pour contourner cette difficulté, prétextan. Cette pratique, largement invalidée par le juge judiciaire, a alors laissé place à desLes associations soulignenteffectuées au CRA de Coquelles, notamment le(alors que cela a été jugé illégal par le Conseil d'État), un maintien en rétention alors que leur mesure d'éloignementDes personnes ayant entamé une, à l'encontre de la loi.La question despose également problème. A Coquelles, en 2017, ils étaient au nombre de. "Pourtant,, les rendant ainsi majeures et permettant leur placement", indique le rapport."Régulièrement, les personnes se déclarant mineures. Pourtant, selon l’instruction générale relative à l’état civil, lorsque seule l’année de naissance est connue,."Certains exilés avaient, qui "n’ontqui n’apporte le plus souvent aucune preuve de l’irrégularité du document ou de la majorité alléguée et n’exerce".Au centre de rétention de Lille -, des constats similaires pour certains desplacés en 2017. Parmi eux, le traitement despose également problème."Au CRA de Lille,ont été placés en rétention. Il est possible d’affirmer que la plupart des ressortissants vietnamiens était aux mains dà destination de la Grande-Bretagne", précise le rapport. "Les jeunes femmes nigérianes étaient pour leur part très souventdisséminés entre l’Italie, la France, l’Allemagne et le Benelux."Mais selon les auteurs du rapport,parmi ces personnes, en raison, notamment, de "lades personnes, sans toujours tenir compte des indicateurs qui permettraient, à la police notamment, desi elles décidaient de sortir du réseau".