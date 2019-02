Les centres-villes d'Amiens et Compiègne parmi les plus dynamiques de France

Situation géographique idéale à Amiens

Accès facilité au centre-ville (gare, transports en commun, parkings).

Des administrations (préfecture, hôtel de ville, conseil général) à proximité immédiate.

Les attractions touristiques qui attirent du monde : le patrimoine exceptionnel de la ville, la cathédrale, le quartier Saint-Leu.

Compiègne citée en exemple

Cette année, Procos, fédération pour la promotion du commerce spécialisé qui réunit plus de 300 enseignes, a décidé de désigner les centres-villes d'Amiens et Compiègne parmi les meilleurs centres-villes marchands en fonction de leur taille.Amiens étant représentée dans les grandes villes moyennes et Compiègne dans les petites villes moyennes. Ce palmarès , qui récompense aussi les meilleures évolutions, prend en compte la volonté des municipalités de favoriser le commerce en centre-ville, de plus en plus délaissé.Concernant Amiens, Procos explique son choix par rapport à plusieurs critères :La fédération fait aussi référence à la rue des Trois Cailloux, qui constitue "l'axe marchand majeur" du centre-ville réunissant des grandes enseignes et des petites boutiques.Visiblement, les travaux du centre-ville, qui durent depuis plus de 2 ans, n'ont pas été pris en compte. Ils pénalisent pourtant certains commerces du centre-ville et ne facilitent pas l'accès à celui-ci."La ville est l’exemple même de la bonne recette pour réussir", indique la fédération concernant Compiègne.Elle met l'accent sur les opérations immobilières, l'accès facilité et l'implantation de grandes enseignes qui ont servi de locomotives pour dynamiser le centre-ville."Si la vacance commerciale a progressé ces dernières années, elle demeure inférieure à 8 % en centre-ville, ce qui est extrêmement rare dans cette catégorie de ville" affirme Procos.