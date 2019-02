Ces 50 personnalités sont nées dans le Nord ou le Pas-de-Calais (mais vous ne le saviez peut-être pas)

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites choses sur le Nord et le Pas-de-Calais sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives. Si par exemple, vous connaissez une autre personnalité qui aurait mérité d'être sur cette page ou au contraire, vous contestez vivement la présence d'un autre, n'hésitez pas à nous contacter : france3nordpasdecalais@gmail.com



Pour constituer cette liste de personnalités nées dans leou le, nous avons fait un choix parmi des gens connus et nés au XXème siècle. Ils ont pour point commun leur région de naissance. La plupart n'y vivent plus. Certains y sont seulement nés. D'autres l'ont quitté pour leur travail. Ils sont comédiens, hommes politiques, sportifs... Une liste non-exhaustive évidemment...Pierre Bonte, Paul Meurisse, Brigitte Lahaie, Brigitte Fossey, Barbara Pompili, Constance Jablonski, François Rollin, Charles de Gaulle, Dodo la Saumure, Nicolas Ghesquière, André Ayew, Jean Lefebvre, Dominique Sopo, René Dumont, Bézu, Eric Morena, Philippe Noiret, Jean Piat, Pierre Richard, Nathalie Marquay, Valérie Bonneton, Etienne Chatiliez, Louis Malle, Aymeric Caron, Bruno Masure, Laurent Delahousse, Philippe Lefait, Stéphane Rotenberg, Mallaury Nataf, Claude Guéant, Kristina Mladenovic, Henri Leconte, Alain Decaux, Philippe Pétain, Bruno Coquatrix, Chantal Ladesou, Florian Philippot, Jacques Secrétin, Fabien Gilot, Steevy Boulay, Nicolas Hulot, Bernard Minet, Rachel Legrain, Jacques Legros, Ovidie, Jean-Pierre Papin, Norman Thavaud, Sandra Lou, Bernard Arnault.A noter que nous n'avons pas mis dans cette liste les personnalités qui sont notoirement nordistes (Dany Boon, Louane...) ou qui y vivent toujours. Nous avons également créé une autre liste des personnages historiques nés dans le Nord et le Pas-de-Calais