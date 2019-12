Ces belles histoires qui ont égayé l'année 2019 en Picardie

Ils ont fait des rencontres inoubliables

Retrouvailles pleines d'émotions entre une Axonaise et sa sœur américaine

Reportage : Philippine Potentier, Clément Jean-Pierre, Sébastien Dufour. Intervenants : Jocelyne Nattier, Fille d'un soldat américain ; Reta Barefield, Demi-soeur de Jocelyne.

Ils ont dépassé les préjugés

Philippe, résident de la maison d'accueil spécialisée de Saint-Valery-sur-Somme, a participé à la Transbaie le 23 juin 2019 avec son équipe de soignants / © France 3 Picardie

Ils ont sauvé des animaux

Ils ont innové

Notre retour sur l’année 2019 débute avec une histoire de famille assez incroyable . Jocelyne, une axonaise de 73 ans, a retrouvé sa demi-sœur américaine. "Tout le monde savait que mon père était américain. On habitait dans un petit village. Ma mère ne m'en a jamais parlé. À notre époque, on ne demandait pas, c'était tabou", déplorait Jocelyne Nattier, interviewée par France 3 Picardie en août dernier.Fille d’un soldat américain reparti après la guerre, Jocelyne a appris l’existence de sa demi-sœur en 2012 grâce aux recherches généalogiques entreprises par ses enfants. Depuis, Reta Barefield est venue passer quelques jours dans l’Aisne pour rencontrer sa nouvelle famille (voir notre reportage complet ci-dessous).Dans la Somme cette fois, les enfants du CHU d’Amiens ont fait des rencontres qu’ils ne sont pas près d’oublier. A l’initiative d’Emilie Horesmans, une adolescente amiénoise passionnée de football, une dizaine d’enfants hospitalisés se sont rendus à Clairefontaine en novembre 2019 pour rencontrer les Bleus. Après avoir visité le centre, ils ont assisté à l’entraînement des joueurs et à une séance d’autographes. Steve Mandanda, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann : les plus grands joueurs de l’équipe de France se sont prêtés au jeu des selfies. Suite au succès de cette journée magique, Emilie Horesmans espère renouveler l’expérience chaque année pour pour donner un peu de répit à ces enfants malades et à leur famille.Malgré leur handicap, deux Picards sont parvenus à réaliser leur rêve et à prouver qu’ils pouvaient dépasser les préjugés.Philippe, tétraplégique, a participé à la Transbaie grâce à l’aide des soignants de la maison d’accueil de Saint-Valéry où il réside. Chaque année, ce natif de la Baie de Somme regardait passer les coureurs depuis sa fenêtre. Pour la 31ème édition, ses soignants se sont lancé le défi de lui faire passer la ligne d’arrivée. Pendant cinq mois, ils se sont entraînés pour pouvoir transporter Philippe en joëlette, un fauteil roulant tout-terrain. Le 23 juin, jour de la course, Philippe a pu réaliser son rêve entouré de toute son équipe.A cinq ans, Loukas est lui aussi en fauteuil roulant mais cela ne l’a pas empêché de devenir l’égérie d’une grande marque de prêt-à-porter . Ce jeune beauvaisien atteint d’une amyotrophie spinale a posé devant l’objectif pour promouvoir la nouvelle collection de vêtements facile à enfiler de Kiabi. "Le photographe a halluciné tellement Loukas était à l’aise devant l’objectif. Le shooting photo était prévu sur deux heures, mais en une demi-heure c’était plié !" nous expliquait son père, interviewé en septembre dernier.Malgré une demande très faible de la part des marques pour le "handi-mannequinat", Loukas a réussi à se faire représenter par une agence de mannequins située en Ile-de-France. En classe de CP, il espère continuer à promouvoir l’ouverture d’esprit et la tolérance au quotidien.Il y a trois ans, Laurie s’est prise d’affection pour Olympia , une belle vache noire et blanche, lors de son apprentissage dans une ferme laitière de la Somme. "Je l'ai vue naître, je me suis occupée de la buvée des veaux dont elle faisait partie, c'est là que le lien s'est créé avec Olympia, quand j'ai commencé à lui donner le biberon" a-t-elle expliqué au micro de France 3 Picardie. Devenus inséparables, la jeune femme de 19 ans a décidé de racheter l’animal lorsqu’elle a appris qu’il était destiné à l’abattoir. Malgré son maigre salaire, Laurie a offert 700 euros au propriétaire d’Olympia. Elle est même devenue exploitante pour pouvoir garder l’animal chez elle. A l’avenir, elle souhaiterait faire féconder Olympia et pourquoi pas monter un jour son propre élevage.Autre sauvetage qui a fait réagir les internautes cette année : celui d’une vache enlisée dans un ruisseau à Vendeuil-Caply dans l’Oise. Pour sauver l’animal qui venait de donner naissance à un veau, les pompiers ont dû passer des sangles sous son abdomen pour le soulever à l’aide d’un tractopelle. Après plusieurs manœuvres délicates, la vache a pu être sortie d’affaire. Emmitouflée dans une couverture de survie, elle a retrouvé son veau âgé de seulement quelques heures.A Compiègne, deux anciens étudiants de l’Université Technologique ont développé un bracelet anti-agression . D’une simple secousse, l’outil déclenche une alarme de 110 décibels et un appel aux secours. Avec l’aide de Romaric Delahaie, Mathilde Blondel a conçu cette innovation après avoir été agressée dans la rue. Cette année, les deux jeunes diplômés ont même remporté le prix national de la fondation James Dyson. En plus d’une belle somme d’argent, cette récompense leur a permis d’être repérés par des investisseurs désireux de développer le produit.