Ces habitants des Hauts-de-France ne manifesteront pas le 17 novembre

L'opération a été lancée il y a déjà plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Et elle remporte un large succès : de plus en plus de Français, d'habitants des Hauts-de-France, ont décidé de bloquer les principaux axes routiers du pays et de la région le 17 novembre.Certains pourtant résistent à cet appel.Lola est étudiante en alternance à Amiens. Elle a 22 ans. Le 17 novembre, elle ne rejoindra pas le mouvement des "gilets jaunes". Elle estime qu'il faut se battre pour des intérêts collectifs. Il y a plus urgent pour cette jeune fille blonde aux grands yeux bleus : "l'écologie, la place des animaux dans notre société, le réchauffement climatique". Un avis qu'elle a du mal à faire comprendre : elle a posté sur sa page Facebook un message expliquant sa position et elle a reçu beaucoup de réponses négatives.Fabrice Griveaud est artisan taxi à Montataire dans l'Oise. Il comprend le mécontentement de ceux qui bloqueront les routes. Mais, même s'il parcourt presque 50.000 km chaque année, il ne manifestera pas non plus le 17 novembre : "Pourquoi ? Et bien justement parce que c'est ma propre société et je ne pourrai pas dire à mes clients, ce jour là +désolé je fais la grève+. Et bien non ! je dois respecter mes contrats et faire du chiffre. D'un côté, mes charges ont baissé mais de l'autre le gasoil, a un peu augmenté. (...) Bien sûr, respectons l'opinion de chacun, échangeons sur le bon et le mauvais de cette politique. Il n'y a que comme cela que nous trouverons des solutions. Pour les taxes sur les carburants, je trouve anormal que 7 milliards d'euros seulement soient reversés pour la recherche, l'écologie ou le développement des nouvelles technologies alors que le total de ces taxes représentent 37 milliards d'euros. Donc oui il faut changer des choses mais pas en bloquant des routes, des gens vont travailler, des gens fatigués aussi et qui veulent rejoindre leur famille, leurs enfants."Plusieurs internautes ont également émis un avis identique sur la page Facebook de France 3 Picardie lors de l'appel à témoin lancé par la rédaction :Johann, lui, est presque ironique lorsqu'on lui demande s'il ira bloquer les routes le 17 novembre : "je serai au contraire en boutique et aux pompes pour faire le plus de tva possible... Pour faire avancer le pays. Cette mesure est bonne pour l'environnement."Charlotte est intérimaire et mère au foyer dans l'Aisne. Elle utilise tous les jours sa voiture. Augmenter les taxes sur les carburants n'est pas une bonne mesure mais selon elle, "Ce n'est pas ça qui fera bouger les choses. À mon avis, rien ne fera bouger les choses. Si les gens veulent manifester, qu'ils le fassent mais moi, je ne bloquerai rien".Mehdi vit à Amiens. Apprenti commercial, ce jeune homme de 22 ans n'ira pas manifester le 17 novembre. ce qui le gêne, c'est la violence affichée vis-à-vis du Président de la République : "je ne cautionne pas ce mouvement qui a été récupéré politiquement et ça ne me plaît pas. Et les gens mélangent tout. Tout et n'importe quoi devient la faute du gouvernement. Quand j'ai eu mon permis en 2015, l'essence, je me souviens, était à 1 euro 50. Aujourd'hui, il est à moins d'1 euro 50. En plus, ils ont été élus pour un programme qu'ils appliquent. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irai manifester pour des choses qui sont prévues. Je ne dirai pas que c'est une bonne mesure. Moi, j'ai toujours eu une voiture essence et j'ai toujours connu des prix hauts. Ce sont les gens qui mettent du diesel qui sont le plus embêtés. La question est de savoir ce qu'on va faire de l'argent que cette augmentation va ramener. Si ça peut permettre aux gens d'acheter des véhicules moins polluants, pourquoi pas. Mais il faut que ça aille dans ce sens là.".