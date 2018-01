César : “Raid dingue” de Dany Boon parmi les nommés

"Raid dingue" de Dany Boon

Conférence de Presse d'Annonce des Nominations pour les César 2018

Pour la première fois, Un "Cesar du public" sera décerné à un film français. c'est ce qu'a annoncé l'Académie des Cesar ce mercredi matin. Ce Cesar sera décerné à un film parmi les plus vus de l'année. Pas de critère artistique donc dans cette catégorie.En 2017, le film qui a réuni le plus de spectateurs est "Raid dingue" (4,6 millions d'entrées)."Il y a 5 ans, avec Dany Boon, on avait commencé une conversation qui trouve aujourd'hui un premier aboutissement", a lancé ce mercredi Alain Terzian, président de l'Académie des Cesar.

Cette petite phrase fait référence au "combat" mené par l'acteur et réalisateur Dany Boon depuis 2008 en faveur des comédies populaires, oubliées de ce type de cérémonies, et le succès de "Bienvenue chez les ch'tis". Il avait été déçu de n'avoir été nommé qu'une seule fois malgré ses près de 20 millions de spectateurs.

Cesar 2009



En 2009, il avait fait irruption sur la scène de la cérémonie des Cesar et avait lancé : "Si à 40 ans on n'a pas un César, on a raté sa vie". Il avait également déclaré : «Il faut savoir aussi reconnaître le succès, le plébiscite. On fait du cinéma pour le public. Dommage : c’est la fête du cinéma et on n’y est pas. ». Le voilà entendu. Le premier César de sa carrière ? Réponse le 2 mars.