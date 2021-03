César 2021 : la Nordiste Corinne Masiero se déshabille pour demander la réouverture des lieux de culture

"Maintenant on est comme ça tout nus. Sous l’eau". La Nordiste Corinne Masiero s’est déshabillée vendredi, en pleine cérémonie des César pour faire passer un message clair : les intermittents du spectacle et le monde de la culture souffrent des mesures sanitaires imposées depuis un an.

L’actrice de Capitaine Marleau, la série phare de France 3, est arrivée sur la scène de l’Olympia, où se déroulait la grand-messe du cinéma, dans un costume de Peau d’âne, avant de l’enlever pour laisser apparaître un message écrit sur sa peau en lettres de sang : "No culture, no futur".

"Qui veut la peau de Roger l'intermittent ?"

Les professionnels de la culture se mobilisent en ce moment, pour réclamer le retour du spectacle vivant, alors que de nombreux intermittents ont été plongés dans la précarité. Un mouvement symbolisé par l'occupation des théâtres comme à Lille.

"Qui veut la peau de Roger l’intermittent ?", a-t-elle clamé, alors qu’elle s’apprêtait à remettre le prix du meilleur costume, au cours d’une cérémonie très politique. Les nordistes en tête, les membres du cinéma français ont interpellé la ministre de la Culture pour demander la réouverture des lieux de spectacle.

Mes enfants peuvent aller chez Zara mais pas au cinéma Stéphane Demoustier, lors de la cérémonie des César

Le Lillois Stéphane Demoustier, qui a reçu le prix de la meilleure adaptation pour son film La fille au bracelet, s’est lui aussi adressé à la ministre Roselyne Bachelot. "Mes enfants peuvent aller chez Zara mais pas au cinéma… C’est incompréhensible ! On a besoin d’une volonté politique pour que le cinéma continue d’évoluer, vous devez porter cette responsabilité en tant que ministre".

240 jours de fermeture

Les salles de cinéma ont fermé pour la première fois il y a un an. Depuis, elles cumulent 240 jours de fermetures. Les cinémas ont rouvert seulement entre les deux confinements. Et il en est de même pour les théâtres et les musées. En février, Martine Aubry, la maire de Lille, proposait de tester de nouveaux protocoles de reprise d’activité des lieux culturels.

Cela fait plusieurs mois que les professionnels de la culture demandent une réouverture, alors que le gouvernement dit vouloir ouvrir des discussions en vue d'une reprise prochaine. “300 à 400 films attendent la réouverture des salles pour sortir et ce chiffre croît chaque semaine”, indique la Fédération nationale des cinémas français.

Le Théâtre du Nord est occupé à Lille

À Lille, une vingtaine de personnes occupent le théâtre du Nord depuis jeudi. Ils réclament le prolongement de l'indemnisation des intermittents du spectacle. "Il faut protéger les droits sociaux de celles et ceux qui n'auront plus rien. Nous avons besoin de travailler rapidement et d'avoir une visibilité sur l'avenir", martèle Maxime Sechaud, comédien et délégué régional SFA, le syndicat des artistes.

Reportage au Théâtre du Nord occupé • ©FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE

"Ces occupations sont un recours nécessaire pour faire entendre les voix et revendications d'un secteur isolé et ignoré depuis des mois", explique la direction du théâtre.

À ce sujet, la rédaction vous recommande ENTRETIEN. Corinne Masiero : sur la culture, "faut que le gouvernement se bouge pour ne plus nous laisser dans le flou"

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus : une dizaine de tournages de films ou séries stoppés dans les Hauts-de-France, les producteurs dans le flou