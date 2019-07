CETA : les députés des Hauts-de-France ont voté majoritairement contre

54 % de votes contre dans la région



La République en marche divisée

J’ai choisi de voter contre le #CETA parce que ce texte présente des angles morts en matière sanitaire, alimentaire et environnementale. #DirectAN pic.twitter.com/o5fpz4mYnX — Benoit Potterie (@BenoitPotterie) July 23, 2019

Mardi 23 juillet, aux alentours de 16h, l'Assemblée nationale s'est prononcée sur le projet de ratification du CETA, le controversé traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Au final, le pour l'emporte avec une courte majorité de 266 voix contre 213. Dans la région des Hauts-de-France, c'est pourtant le vote contre qui est majoritaire avec 27 voix en défaveur du texte sur 50 députés. Le détail des votes est consultable sur le site de l'Assemblée nationale Si le pourcentage de votes abstentionnistes dans la région est quasiment similaire au taux national, l'écart des votes pour est bien plus significatif. Alors qu'au niveau national le pour l'emporte à plus de 48 %, dans les Hauts-de-France il ne récolte que 30 % des suffrages.Dans l'ensemble, les députés des différentes formations politiques se sont tenus aux positions nationales de leur parti. Sans surprise, les députés des Républicains, du Parti socialiste, du PCF (groupe de la gauche démocratique et républicaine), de l'UDI, de la France insoumise et du Rassemblement national ont massivement voté contre le texte. À l'inverse, les députés de la République en marche et du MoDem se sont prononcés pour le projet de ratification.C'est en fait au niveau de la République en marche que se joue la différence entre les résultats des Hauts-de-France et ceux de l'ensemble du territoire. Alors que le vote pour représente près de 80 % des suffrages des députés LREM sur l'ensemble de l'hexagone, ils ne sont que 65 % dans la région pour 30 % d'abstentionnistes, soit près d'un député LREM sur trois.Un seul député LREM a choisi de voter contre le CETA. Il s'agit de Benoît Potterie, élu de la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Dans un communiqué de presse publié sur son compte Facebook , il énonce les raisons qui l'ont poussé à se prononcer contre le CETA.L'élu, qui se dit très à l'écoute de la filière agricole, redoute une mise en compétition de petits éleveurs français avec des grandes entreprises canadiennes ainsi qu'un défaut de traçabilité de l'alimentation. Il dénonce également l'absence de garanties écologiques dans le texte voté hier.