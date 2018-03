“La ch'tite famille” de Dany Boon cartonne déjà au box-office !

#LaChtiteFamille réalise 451530 entrées pour son 1er Jour France dans 843 salles. C’est le 8ème meilleur démarrage de tous les temps pour un film français! cc @PatheFilms @linerenaud @GuyLecluyse @LaurenceArne @DanyBoonNews pic.twitter.com/yTVY0cFfTd — Box Office France (@boxofficefr) 1 mars 2018

Pour son 1er jour, «La ch’tite famille» a rassemblé plus de 450 000 spectateurs ! C’est le meilleur démarrage d’un film français depuis 10 ans et c’est même le 8e meilleur démarrage de tous les temps pour un film français ! Un grand merci à toutes et tous !!! — Line Renaud Officiel (@linerenaud) 1 mars 2018

Le défi était de taille, dix ans après "Bienvenue chez les Ch'tis" et ses records d'audience (20,4 millions d'entrées !). Mais avecdès le premier jour de sa sortie, "La Ch'tite famille" fait déjà très fort et signe lepour un film français.Le nouveau film consacré aux ch'tis estdevant "Black Panther" et "Le labyrynthe : Le remède mortel".De quoi réjouir également. Le compte Twitter de la Nordiste à l'affiche du film a adressé "un grand merci à toutes et tous" pour le succès du film.Un tel succès était à prévoir : déjà avant mercredi, "La Ch'tite famille"avant la sortie nationale, et même près de 360 000 spectateurs avant-premières confondues