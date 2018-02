“La ch'tite famille” de Dany Boon : ce qu'en disent les critiques

Le Figaro : "Sympathique et divertissant"

La Voix du Nord : "Son film le plus personnel"

GQ : "La Ch'tite famille nous a un ch'ti peu plu"

Agence France-Presse : "Hommage plein de tendresse aux valeurs familiales de sa région"

Les Inrocks : "Dépourvu de toute utilité comique"

Le nouveau film de"La Ch'tite famille" est-il apprécié par les critiques ? Est-il un bon film ? Une bonne comédie ? Voici une compilation de ce que disent les critiques sur ce nouveau long-métrage du comédien-réalisateur qui évoque à nouveau ses racines ch'ti.La critique de France 3 Hauts-de-France est ici L'ensemble en trois actes est sympathique et divertissant. L'humour populaire de Dany Boon avec des répliques comme «quelle ordure, c'est bien un Parisien» ou «il y a eu une grève surprise, heureusement c'était un suicide» . "Dany Boon joue beaucoup sur l’émotion et signe sans doute son film le plus personnel, à mille lieues des aventures policières de Raid Dingue, son précédent film (2017), tout en restant ce clown bienveillant programmé pour faire rire le plus grand nombre avec un sens du rythme qu’il serait difficile de lui nier." Passé la première demi-heure " , où on a le droit à tous les clichés sur les artistes parisiens (qui dans la tête de Dany Boon roulent en Volkswagen Touareg et ne répondent pas quand on leur dit "bonjour") et les Ch'tis (qui beuglent à-tout-va et boivent comme des trous), aux running gags faciles et aux clins d'oeil un peu attendu des copains (Arthur, Kad Merad...), le film se transforme petit à petit en un véritable conte philosophique où les relations familiales compliquées, sujet inépuisable mais casse-gueule dans une comédie, sont traitées avec beaucoup de justesse.""Son moteur repose essentiellement sur les situations et les dialogues - en ch'ti ! - portés par une galerie de seconds rôles hauts en couleurs, au premier rangs desquels figure une Line Renaud époustouflante en matriarche. S'il n'écarte aucun des affectueux préjugés qui collent à la peau des habitants du nord de la France, l'humoriste égratigne le milieu culturel "bobo" parisien, personnifié par un François Berléand faussement chaleureux et vrai calculateur. Même sous couvert d'autodérision, Dany Boon rend un hommage plein de tendresse aux valeurs familiales de sa région."Sa France d’en bas et son élite intello-fortunée ne ressemblent plus à rien, sinon à un imaginaire pis que pauvre, en fait mort-vivant, fantomatique, puisant dans le boulevard comme seule source possible d’inspiration pour un auteur qui ne fréquente plus aucun des deux mondes qu’il prétend parodier. (...) Boon donne l’impression de ne pas plus connaître le goût du maroilles que celui de la spiruline : il gravite hors monde, est dépourvu de toute utilité comique à se contenter ainsi de rabâcher ses farces mortifères, et n’a semble-t-il plus depuis des années fait la seule chose qu’on attende impérieusement d’un satiriste : observer."