“La Ch'tite Famille” de Dany Boon franchit les cinq millions d’entrées

Dany Boon, le roi du box-office - C à Vous - 30/03/2018

Et de cinq ! "La Ch'tite Famille" bat un nouveau record en atteignant plus de cinq millions d'entrées en quatre semaines d'exploitation. Le film marque le meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans et la sortie de "Bienvenue chez les Ch'tis". Les résultats sont encore loin des records d'audience de son prédécesseur spirituel (20,4 millions de spectateurs) mais signent un succès indéniable pour Dany Boon.Sorti le 23 février, le long-métrage du comédien et réalisateur d'Armentières a raflé la première place au box-office français, avant d'être détrôné fin mars par "Tout le Monde debout" de Franck Dubosc. Il devient le deuxième film français passer la barre des cinq millions en 2018, après "Les Tuche 3" à hauteur de 5,6 millions spectateurs en sept semaines.Si "La Ch'tite Famille" engrange encore quelques centaines de milliers de spectateurs, Dany Boon pourrait signer son plus gros succès depuis 2011, avec "Rien à déclarer" et ses huit millions d'entrées.Ce week-end, Dany Boon annonçait faire ses adieux à la scène au Zénith de Lille. Son one-man show "Dany Boon des Hauts-de-France" pourrait être le dernier de l’artiste après une dernière représentation à Montréal le 28 avril.