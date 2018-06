Le challenge entreprise, la nouveauté de la Transbaie 2018

Emission spéciale dimanche 17 juin sur France 3 Hauts-de-France

En temps normal, ils ne croisent pas ou à peine dans les couloirs de leur entreprise. Ils ne se connaissent même pas. Carole, Sébastien et Philippe travaillent dans la même banque à Amiens qui compte plus de 2.000 collaborateurs.Une centaine d'entre eux ont décidé de participer à la Transbaie. Et pour adoucir leur préparation, ils ont choisi de s'entraîner ensemble.Carole courra sa 4ème Transbaie. Elle a l'habitude de courir et de s'entraîner avec des collègues. Mais la Transbaie, c'est un esprit particulier : "Ça met une bonne ambiance dans le service, explique-t-elle. Les collègues nous en parlent, mais c'est surtout après qu'on en parlera, pour savoir comment ça s'est passé ! ".Cette assistante au centre d'affaires participe à de nombreuses courses, alors "quand je me retrouverai seule dans la Baie parce que les autres seront devant ou derrière moi, ça ne me dérangera pas de courir seule. Mais si un collègue tombe, ou même quelqu'un d'autre, on l'aidera à se relever ! "Dans le service de Sébastien, ils sont 3 à s'être inscrits à la Transbaie cette année. Ce qui procure de l'émulation entre sportifs.Philippe aussi fait souvent de la course à pied. Webmaster, il fréquente l'association sportive de l'entreprise. Et les entraînements avec les collègues, Transbaie ou pas, c'est pour lui un plus. "Courir, ça permet de s'aérer la tête après le travail. Et le faire des collègues, ce n'est pas incompatible ! Ce sont des collègues et des amis, on n'en est pas loin. Ce sont aussi des compagnons de sport"C'est la 7ème Transbaie de Philippe. Une expérience précieuse pour les novices de cette course mythique de la baie de Somme : "On donne des conseils. On explique les différentes de course entre la partie baie, sur le sable, et la partie ville qui est très différente. Les choses à ne pas faire et ce qu'il faut privilégier. À notre niveau, il n'y a pas de compétition. C'est de l'entraide, c'est ce qui fait le charme de cette course."Mais aucun ne perd de vue le résultat "C'est pour ça aussi qu'on le fait !", avoue Philippe.Car si le challenge entreprise, c'est le défi du plus grand nombre d'inscrits appartenant à la même entreprise, la performance compte aussi. Les sportifs inscrits sous le dossard de cette entreprise boucle en général le parcours en moins de deux heures.Suivez la Transbaie 2018 en direct sur France 3 Hauts-de-France ! Dimanche 17 juin, de 9h30 à 11h, toute la rédaction de votre antenne régionale de France 3 est sur le pont pour cette 30ème édition : Thibaut Rysman, Jean-François Notebaert et nos équipes de reportage sur place vous feront vivre cette course mythique.Une émission spéciale à suivre également en direct sur la page Facebook de France 3 Picardie et sur notre site internet . Vous pourrez y voir en direct les arrivées de tous les coureurs grâce à une caméra installée sur la ligne d'arrivée.