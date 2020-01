Le champion olympique amiénois Jérémy Stravius quitte les bassins et renonce aux JO de Tokyo

Un nageur polyvalent

Champion Olympique

Départ d'Amiens pour Nice

Six mois le séparait des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le nageur amiénois, champion olympique du 4 x 100 mètres nage libre et triple champion du monde a décidé de mettre, prématurément fin à cette aventure.Selon les informations de plusieurs médias dont, le Courrier Picard et Nice-Matin , Jérémy Stravius a décidé de mettre fin à sa carrière, au retour d'un meeting au Luxembourg. A 31 ans, le nageur Picard a choisi de dire stop ce mercredi 29 janvier.Jérémy Stravius se distinguait par sa polyvalence dans les bassins. Il était spécialiste des épreuves de dos, de nage libre et de papillon. Formé au CN Albatros Friville, le natif d'Abbeville rejoint le club de l'Amiens Métropole Natation en 2007.Grand espoir de la natation française, Jérémy Stravius explose au début des années 2010, avec un titre de champion du monde du 100 mètres dos à Shanghai en 2011 (ex-aequo avec son compatriote Camille Lacourt).L'année d'après, lors des Jeux de Londres, il devient champion olympique dans l'épreuve de 4 x 100 mètres nage libre aux côtés d'Amaury Leveaux, Fabien Gilot ou encore Yannick Agnel.L'année 2013 sera l'année des titres pour le nageur Picard. Quatre fois champion de France (50 m et 100 m dos, 200 m nages et 100 m papillon). Double médaillé d'or aux championnats du monde de Barcelone (4 x 100 m 4 nages et 4 x 100 m nage libre), il arrache également une médaille d'argent en 50 mètres dos et une médaille de bronze en 100 dos.Jérémy Stravius quitte Amiens en 2018 pour rejoindre le club de l'Olympique Nice Natation et le groupe de Fabrice Pellerin.