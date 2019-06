Championnat de France de barbe : les Picards disent oui à la barbe avec cinq candidats en lice

"Ma barbe c'est mon petit bijou"



"Une barbe c'est comme une coiffure pour les femmes"



"J'aime le côté naturel de ma barbe"



"La barbe c'est un atout de séduction"

Depuis 2017, les plus belles barbes et moustaches de France sont jugées par catégories selon leur forme, leur longueur, leur densité, couleur, vitalité et bien d'autres critères. Ce championnat est une belle récompense pour tous les candidats qui bichonnent leur poil. Cinq candidats picards sont en lice pour cette compétition devenue incontournable pour tout barbu qui se respecte. Voici le portrait de quatre finalistes sélectionnés dans l'Aisne, l'Oise et la Somme.C'est la deuxième participation pour l'Axonais Jocelin Sparapan 28 ans. En 2018, il avait remporté le Best in the show. Au début, sa pilosité relevait de la fainéantise "j'en avais marre de me raser tous les deux jours", c'est comme ça que mon extension pileuse est née. Ensuite, le jeune homme a fait la rencontre d'une personne indispensable à tout barbu, le bon barbier. Pour Jocelyn, c'est une barbière à Hirson dans l'Aisne. "Une barbe demande beaucoup d'entretien au final cela prend plus de temps que le rasage. Il faut la brosser tous les jours pour qu'elle soit belle". Jocelyn n'achète que des produits bio. "Ma barbe, c'est mon petit bijou", ajoute le finaliste. Et depuis deux mois Jocelyn s'est laissé pousser la moustache, il participe dans la catégorie barbe Garibaldi. Dans son village Jocelyn, est devenu une star grâce à sa barbe, quand j'appelle mon médecin est que je lui dis, c'est le barbu, il vient tout de suite ajoute avec humour le jeune candidat.Guillaume Lesca est isarien. À 33 ans il concours dans la catégorie des barbe de moins de 20 cm. "L'année dernière, j'avais figuré parmi les finalistes. Mais malheureusement, j'étais hospitalisé pendant quinze jours et je ne suis pas allé au bout du championnat". Aussi, cette année, il prend sa revanche, et tente sa chance une deuxième fois. Guillaume a toujours arboré une forme de pilosité faciale."J'ai toujours eu une sorte de barbe apparente, quand j'étais gamin, j'aimais bien avoir ma première moustache, on est fier des premiers poils qui poussent. Beaucoup plus tard en regardant une série avec mon épouse, l'un des personnages de cette série portait une barbe et ma femme m'a dit alors, cela fait trois semaines que tu ne t'es pas rasé laisse toi pousser la barbe comme cet acteur. Et c'est comme ça que mon histoire de pilosité a débuté. Au début, il faut avouer que ça grattouille, les poils sont un peu durs les premiers temps, mais on s'y fait. Ma barbe avait poussé en vrac, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un coiffeur barbier près de chez moi à Grandvilliers. Au début, j'avais fait les côtés plus courts, mais ensuite, j'ai opté pour une forme carré. Une barbe, c'est comme une coiffure pour les femmes, cela demande de l'entretien. Mais au final ça ne prend pas plus de temps que de se raser". Raconte Guillaume qui espère lui aussi décrocher le titre.Nicolas Vieille, 34 ans habite dans la Somme, il participe pour la première fois à ce championnat dans la catégorie barbe naturelle de plus de 20 cm. "Je suis le concours depuis le début, et cette année, j'ai décidé de me lancer et d'y participer. Depuis 3 ans, je me suis laissé pousser la barbe pour tester le coté plaisir.Pour moi la barbe, c'est le coté fun et le partage. J'ai un style plutôt décontracté et élégant". Et contrairement à beaucoup, Nicolas n'aime pas trop domestiquer son attribut pileux. "J'aime le côté naturel de ma barbe. Je n'emploie pas de produit au quotidien. Quand un poil se casse, je me dis qu'il repoussera."Nicolas aimerait beaucoup décroché un titre. "Pour moi ce serait inattendu et merveilleux, une sorte de reconaissance via un jury d'expert, un titre pour les 1 an de mon fils, cela serait génial. Je connais certains candidats via les réseaux sociaux. Les personnes qui portent la barbe forment une grand famille. On partage nos avis et nos conseils, pour que chacun porte au mieux la barbe". Relate Nicolas."Le premier groupe auquel j'ai adhéré sur les réseaux sociaux s'appelle la baber family, c'est un groupe vraiment fraternel, une bonne page pour tous les barbus. Ils ont organisé déjà plusieurs évènements, je n'ai pas pu y participer, mais je compte bien me rendre aux prochains."Thomas Baillon, un autre Samarien de 29 ans, ira à Paris pour la deuxième fois. Il a découvert le championnat de barbe par le biais des réseaux sociaux. "Et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. J'ai envoyé ma photo et j'ai été sélectionné parmi 301 candidats. Cette année, je me suis bien préparé pour la compétition. Je laisse pousser ma barbe depuis un an pour la catégorie Garibaldi. Pour moi la barbe est un atout de séduction, j'ai toujours eu le bouc ou un collier ou une barbe naissante. J'ai du la raser une fois suite à un changement professionnel, mais une fois dans le poste je l'ai laissée pousser. Cela fait 3 ans que je la laisse pousser. Je l'entretiens et je vais chez un barbier. Certes, participer à ce championnat, c'est l'occasion de passer une bonne soirée entre barbus au poil, mais j'y vais quand même pour gagner. Et je suis déterminé à remporter un prix. C'est une reconnaisance. Je sollicite beaucoup mon barbier pour la préparation du championnat. Avant de passer il faut préparer la barbe, la passer au brumisateur d'eau chaude pour la faire briller et la lisser". Selon un sondage, 92% des hommes de 25-34 ans portent une barbe. Au delà d'être tendance, elle devient un élément de masculinité qui n'est plus uniquement réservée aux seuls hipsters.