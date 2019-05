Changement de fréquence TNT : comment continuer à recevoir France 3 Picardie

Coupure à prévoir

Faire une recherche de chaînes

Besoin d'assistance ? Si vous rencontrez un problème de réception après les horaires indiqués dans l'article, un numéro d'appel unique (non-surtaxé) a été mis en place par l'Agence Nationale des Fréquences pour vous orienter : 0 970 818 818.

Le passage à la TNT Haute définition a permis, en 2016, de libérer des fréquences, qui ont été attribuées aux opérateurs mobiles pour le déploiement de la 4G. Pour assurer ce transfert, des opérations techniques ont lieu depuis quatre ans. En Picardie, ainsi que dans le Nord, dans le Centre et en Haute-Normandie, ces opérations auront lieu entre le 12 et le 14 mai.Ces interventions risquent de perturber la réception de vos chaînes. Les trois émetteurs principaux concernés par les coupures sont ceux d'Amiens Saint-Just, d'Hirson Landouzy et d'Abbeville Limeux. Dans ces secteurs, il faut s'attendre à une coupure de France 3 Picardie entre 1h et 8h du matin le 14 mai. Pour les deux premiers, la réception de la chaîne devrait revenir automatiquement à l'allumage du récepteur TNT.Si ce n'est pas le cas ou si vous vous trouvez dans le secteur d'Abbeville Limeux, il sera nécessaire de faire une recherche de chaînes pour récupérer l'accès à France 3.Pour procéder à la recherche de chaînes, il faut accéder au menu de votre téléviseur ou de votre boîtier TNT.Dans le sous-menu "Configuration" (aussi appelé "réglages" ou "menu système"), vous trouverez une fonction "installation des chaînes" qui vous proposera de faire une recherche de chaînes. L'opération peut prendre quelques minutes.Pour des explications complètes, rendez-vous sur le site recevoirlatnt.fr