Fréquences de la TNT en Hauts-de-France : comment ne pas être privé de télé après le 14 mai ?

La zone concernée par la phase 12 des changement de fréquences de la TNT est en gris. / © recevoirlatnt.fr

La phase 12 du changement de fréquence

Vous habitez les Hauts-de-France, la Haute-Normandie ou l'Eure et vous utilisez une antenne de toit pour regarder vos programmes préférés ? Attention, à partir du 14 mai, vous risquez de ne plus recevoir vos chaînes sur votre écran de télévision. Un changement de de fréquence de la télévision numérique terrestre (TNT) interviendra ce jour-là, etLes utilisateurs de boxes, ainsi que les téléspecteur de l'a moitié sud de l'Aisne ne sont pas concernés par cette coupure.Si votre écran reste noir, pas de panique ! Il suffit juste de lancer une recherche automatique des chaînes de votre télévision , à l'aide de la télécommande ou de celle de l'adaptateur TNT. Si vous habitez en logement collectif et recevez les chaînes au moyen d'une antenne collective, assurez-vous auprès de votre de syndic de propriété ou gestionnaire d'immeuble, avant le 14 mai, si un professionnel est intervenu pour réaliser des travaux sur cette antenne.Si un problème de réception venait à persister après le 14 mai, consultez le site recevoirlatnt.fr, contactez un antenniste ou appelez le centre de l' Agence nationale des fréquences (ANFR).Le changement de fréquences intervient dans le cadre de la vente par l'État de certaines fréquences hertziennes aux opérateurs de téléphonie mobile. La zone concernée du 14 mai composent la phase 12 (sur 13) de cette nouvelle répartition des chaînes. Il ne restera ensuite plus que le secteur alpin, qui opérera le changement de fréquences le 25 juin prochain.