Changement d’heure : dimanche, on passe à l'heure d'hiver !

Reculer d'une heure ? Avancer d'une heure ? A l'approche du changement d'heure, on s'embrouille parfois. Alors notez-le dès maintenant : on passe à l'heure d'hiver donc onle 27 octobre,Bonn nouvelle donc : on pourra donc dormir une heure de plus. Le soleil se lèvera plus tôt le matin, et le soir, il fera plus rapidement nuit.Cette mécanique, censée permettre des économies d'énergie existe en France depuis 1975. Elle est contestée notamment parce qu'elle perturbe le sommeil de certaines personnes (et génère de moins en moins d'économies).L'été dernier, une consultation européenne a acté la fin du changement d'heure. 4,6 millions de citoyens européens ont répondu. A 84 % (75 % en France), ils ne veulent plus avancer leurs aiguilles en été puis les reculer en hiver.Reste à chaque pays désormais de légiférer d'ici le printemps prochain pour éventuellement supprimer ces changements d'heure.