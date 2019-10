La chanson “Papaoutai” diffusée lors d’une manifestation anti-PMA : Stromae veut porter plainte

Stromae envisage de porter plainte contre les organisateurs de la marche anti-PMA, les explications de @SalhiaBrakhlia ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/VOIFYBosSw — Quotidien (@Qofficiel) October 11, 2019

"Où est ton papa ? Dis-moi, où est ton papa?". Ce refrain très connu de "Papaoutai", tube du chanteur belge Stromae (2013), a été diffusé lors de la manifestation contre la PMA à Paris, la semaine dernière. Il servait de musique d'entrée sur scène pour différents intervenants chargés de dire pourquoi ils étaient opposés au projet de loi du gouvernement.Un détournement du message de la chanson ? Oui, selon l'attaché de presse de Stromae : “On est contre l’utilisation et le détournement de la chanson et de son message”, a-t-il indiqué à Quotidien.L'émission de TMC a également rappelé qu'utiliser un morceau pour un événement public nécessite une autorisation au préalable. Le site de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) demande aux organisateurs d’événements “une autorisation pour une manifestation avec de la musique en fond sonore”. Démarche qui n'aurait pas été effectuée par les anti-PMA.