Le chanteur belge Stromae réapparaît sur un titre de Coldplay

Le revoilà : Stromae s'était fait rare depuis fin 2015 mais a accepté de faire une apparition sur un titre du groupe Coldplay, Arabesque. Il a été dévoilé ce vendredi 25 octobre, dans le cadre du nouvel album du groupe Everyday Life , annoncé pour le 22 novembre.

Arabesque de Coldplay

Une communication orignale pour annoncer leur nouvel album

On entend le Belge déclamer sur ce titre, "Comme deux gouttes d'eau, on se ressemble comme provenant de la même mère/ Comme deux ruisseaux qui se rassemblent pour faire les grandes rivières".Stromae, victime d'un burn-out selon ses mots, n'est pas remonté en solo sur scène depuis fin 2015.Coldpay a communiqué sur son futur album de façon assez originale. En France, c'est avec un encart en noir et blanc dans un grand quotidien du soir, "A vendre : double album Everyday life par Coldplay", noyé au milieu d'autres vraies publicités pour des canapés ou des bouteilles de vin.Au Royaume-Uni, les titres de l'album ont été révélés dans les journaux locaux des villes dont sont originaires les membres du groupe, Exeter, Southampton (Angleterre), Fife (Ecosse) et Flintshire (Pays de Galles).