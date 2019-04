Chants présumés homophobes lors de RC Lens-VAFC : l'affaire relancée par une banderole à Grenoble

"Bon anniv', les PD"

Aucun souci pour citer l'intégralité de la banderole:

"L'homophobie est un fléau qui mérite mieux que des polémiques honteuses RT d'ailleurs bon anniv les PD"

Quel que soit le contexte "PD" reste une injure homophobe@_LICRA_ @LFPfr @stop_homophobie @UHomophobie @GF38_Officiel pic.twitter.com/JKDD5gzFUS — Rouge Direct (@RougeDirect) 21 avril 2019

"On peut trouver d'autres expressions pour chambrer"

Le collectif Rouge direct, constitué d'anciens membres du Paris Foot Gay, avait relayé une vidéo montrant le "capo" (celui qui anime les tribunes au micro) de Lens hurler "Oh VA bande de pédés !" à l'adresse du VAFC le 12 avril, insultes largement reprises dans la tribune Marek, le kop lensois.Cette publicité a contribué à l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet de Béthune et un examen par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Or samedi dernier, Lens jouant à Grenoble, les ultras grenoblois, les Red Kaos, ont déployé deux banderoles énonçant "l'homophobie est un fléau qui mérite mieux que des polémiques honteuses", et à l'adresse des Red Tigers, ultras lensois : "RT d'ailleurs: bon anniv' les PD".Les Red Kaos ont publié jeudi sur Twitter un communiqué confirmant qu'il s'agissait d'une "banderole de soutien" aux Red Tigers qui fêtent leurs 25 ans , "volontairement provocatrice et satirique" afin de "pointer du doigt ces accusations infondées".Dénonçant des "collectifs (...) surfant sur la vague du buzz médiatique et du jugement hâtif", les Red Kaos affirment s'être toujours positionnés "contre les personnes homophobes et les actes d'homophobie" et appellent "à la raison".Le porte-parole de Rouge Direct Julien Pontes a "déploré cette façon de ne pas se remettre en question" et jugé que ce communiqué de solidarité était "une erreur". Néanmoins, a-t-il assuré, "on veut sortir de cela par le haut et par la compréhension mutuelle, le dialogue"."Il y a des conservatismes, un retard, et nous souhaitons que ce retard soit rattrapé, ensemble", a-t-il ajouté. "Arrêter de dire +pédés+ pour déstabiliser l'adversaire... ce n'est pas une restriction insoutenable de la liberté d'expression, on peut trouver d'autres expressions pour chambrer".M. Pontes s'est réjoui que le RC Lens ait contacté le collectif. Celui-ci souhaiterait aller s'exprimer à Lens le 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, à l'occasion du match contre Orléans.Il a déploré en revanche que ni le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle, ni le GF38 n'aient encore réagi à la banderole des Red Kaos.