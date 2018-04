Cheminots, étudiants, personnel médical : François Ruffin propose une grande manifestation commune

François Ruffin appelle àle 5 mai prochain. Le député LFI de la Somme souhaite organiser "une grande manifestation nationale commune".Dans le mois qui vient, Ruffin souhaite que se créent partout en Francepour qu'"on arrive à se rassembler, pour un grand mouvement tous ensemble"."La plus grosse question, c'est: qu'est-ce qu'on fait le 5 mai au soir? Il faut une inversion du rapport de force, que la peur change de camp, que le 5 mai au soir soit le point de départ" du changement de la politique sociale et économique qu'il appelle de ses voeux, a ajouté le réalisateur de Merci, Patron!, l'un desRuffin avait souligné vendredi dernier sur sa page Facebook officielle : "C'est le printemps, ça bourgeonne ici et là. À la fac de Toulouse, de Montpellier, dans les hôpitaux, dans les Ehpad, et dans les gares, bien sûr", écrivait-il en faisant référence aux grèves actuelles. "Alors est-ce qu'on pourrait essayer quelque chose ? Est-ce qu'on pourrait tenter que les petits ruisseaux de colères fassent une grosse rivière d'espérance ? Est-ce qu'on pourrait aider à ce qu'un truc se passe, un truc, juste un truc, un truc qui nous fasse respirer, un truc qui soulève la chape de plomb de la résignation ?"C'est lors d'une prise de paroleque le député s'est exprimé devant plusieurs centaines de personnes,"Il faut essayer quelque chose", "appeler à la convergence des luttes, qui est une condition nécessaire mais insuffisante", a-t-il lancé à un public enthousiaste, qui applaudissait et tapait du pied,