Chèques-vacances de 200 euros à dépenser en Hauts-de-France : pour qui et à quelles conditions ?

C'est quoi ?

Pour qui ?

Pour celles et ceux qui ont continué à se rendre sur leur lieu de travail pendant le confinement et qui ne recevront pas de prime de leur entreprise, la Région leur versera 200€ de chèque-vacances. Deux objectifs : les remercier et soutenir le secteur touristique. #directHDF pic.twitter.com/654LqvcdUi — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) July 1, 2020

Comment s'inscrire ?

15 000 personnes vont pouvoir en bénéficier. L'objectif est double : 1. Permettre aux familles à revenus modestes de pouvoir partir quelques jours en vacances en région Hauts-de-France et 2. Encourager la consommation locale.Elaborée par un partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances, ANCV, le chéquier sera adressé par voie postale aux personnes qui auront fait leur demande entre le 1er juillet et le 15 août 2020.Si un actif a travaillé entre le 16 mars et le 10 mai 2020 et n'a bénéficié d'aucune prime de son employeur alors il peut bénéficier de quatre chèques de 50 euros. Les chèques sont valables dès maintenant jusqu'en 2022.Les actifs (secteurs public ou privé) dont les revenus du foyer ne dépassent pas deux SMIC (pour un actif au sein du foyer) ou trois SMIC pour deux actifs au sein du foyer sont éligibles. Offre limitée à un chéquier par foyer.

Le dépôt de la demande doit être réalisé sur la plateforme https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr (il ne faut pas se réinscrire si l'on bénéficie déjà d'un compte). Tout se fait par internet et les justificatifs doivent être fournis.

Où dépenser ces chèques-vacances ?

14 371 points dans la région Hauts-de-France accueilleront ces chèques-vacances dont : 1 660 dans la culture 3 309 hébergements (hôtels et campings) 3 628 loisirs-sportifs 5 010 pour la restauration et 764 pour les séjours et dans les transports.