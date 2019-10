Des chercheurs percent le secret de la saveur de la bière belge

Une hybridation au résultat rare

la capacité de fermentation de la levure de bière normale

la tolérance au stress

la capacité à former des arômes spéciaux des levures naturelles anciennes.

Des levures hybrides seraient à l'origine de la saveur si particulière des fameuses bières belges. L'étude des professeurs Kevin Verstrepen de l'université de Louvain et Steven Maere de l'université de Gand vise plus particulièrement la Gueuze (assemblage de lambics) et les Trappistes (produites par des religieux).Ces levures hybrides sont appelées médiévales. Elles associent des levures de bières traditionnelles à celles de levures sauvages, plus résistantes au stress osmotique, c'est-à-dire aux carences en eau.Pour le professeur Jan Steensels de l'université de Louvain, il faut "penser au croisement entre un tigre et un lion, ce qui donnerait le plus grand félin du monde".Car le mélange de ces deux types de levures complètement différentes donne naissance à des levures hybrides beaucoup plus fortes que les levures originales car elles combinent des caractéristiques importantes des deux espèces mères :Un phénomène extrêmement rare car, ordinairement, l'hybridation est un processus qui produit souvent une descendance non viable ou stérile.A partir de cette découverte, les chercheurs souhaiteraient créer de nouveaux hybrides pour produire des bières encore plus savoureuses ou pour brasser de manière plus écologique.