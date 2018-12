Cherif Chekatt suspect n°1 de l'attentat de Strasbourg : la police diffuse un appel à témoins pour le retrouver

La police nationale a diffusé mercredi un appel à témoins pour retrouver l'auteur présumé de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg,, activement recherché depuis l'attaque qui a fait au moins 2 morts mardi soir.", met en garde la police nationale sur son compte Twitter, décrivant un individu de 1,80 m, de "" et appelant toute personne en possession "d'informations permettant de le localiser" à composer le 197.Né à Strasbourg et fiché "S" ("sûreté de l'État") pour sa radicalisation islamiste, ce jeune homme de 29 ans a un passé judiciaire très lourd avec déjà pas moins de 27 condamnations. Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu mardi peu avant 20H00 dans des rues commerçantes du centre historique de Strasbourg, à quelques mètres du grand sapin du célèbre marché de Noël. Douze personnes ont également été blessées.L'assaillant, doté d'une arme de poing et d'un couteau, a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre, qui l'ont blessé au bras. 720 membres des forces de l'ordre sont actuellement à sa recherche.