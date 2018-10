Brexit : les chiens britanniques veulent leur “ouaferendum”

Nous voulons créer le plus grand aboiement du monde

Au moins un millier de chiens défilent dans Londres pour réclamer le "wooferendum", un nouveau référendum sur le #brexit pic.twitter.com/wfSPKyyoKz — Marion L'Hour (@MarionLHour) 7 octobre 2018

Les chiens britanniques demandent un "ouaferendum"

Il n'y a que les Britanniques pour organiser une manifestation politique... avec leur animal de compagnie au premier plan. À Londres de dimanche après-midi, ils étaient. Leur revendication ? Un "ouaferendum" pour que lesaient leur mot à dire sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars prochain."Nous voulons créer le plus grand aboiement du monde", a expliqué dans un communiqué l'auteur de l'initiative, Daniel Elkan, capitalisant surafin de tenter de bloquer le Brexit.Avec ce mouvement, il espère rassembler 4 à 5 000 chiens qui défileront dans le centre de la capitale pour rallier le Parlement et remettre au 10 Downing street, les bureaux de la Première ministre conservatrice Theresa May, une pétition dans laquelle les signataires réclament un nouveau référendum sur le Brexit.Les pétitionnaires ont mis sur Youtube une vidéo, "The Wooferendum is coming" ("le Ouaferendum arrive"), figurant divers chiens qui expriment leur point de vue sur la question à l'aide de pancartes."Nous savons que le Brexit sera désastreux pour les humains mais il pourrait s'avérer tout aussi nocif pour nos animaux de compagnie", affirme Dominic Dyer, un des organisateurs du Ouaferendum.Les Britanniques craignent notamment une pénurie de vétérinaires en cas de Brexit. Selon une étude du Royal college of veterinary surgeons,Les chiens britanniques pourraient également voir le prix de leurs croquettes augmenter de manière significative avec la chute de la livre sterling. Et éprouver, tout comme les êtres humains, plus de difficultés à voyager en Europe, et être mis en quarantaine avant de pouvoir entrer dans certains pays.