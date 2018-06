Des chiens, cobayes de laboratoire, attendent dans les SPA de Compiègne et de Laon d'être adoptés

C'est le Groupement de Reflexion et d'Action pour l'Animal (GRAAL) , une association de défense des animaux, qui a confié ces 10 chiens aux deux SPA picardes. Ils sont issus d'un groupe de 22 individus qui servaient de cobayes pour un laboratoire : des médicaments vétérinaires étaient testés sur eux. "Ces protocoles terminés, ils peuvent désormais être proposés à l'adoption", assure le refuge de Compiègne.



Il s'agit de chiens de race beagle. 8 ont 3 ans et 2, 6 ans. La moitié d'entre eux a été confiée à l'adoption à la SPA de Compiègne dans l'Oise et les 5 autres, au refuge de Laon.



Selon le GRAAL, association spécialisée dans la réhabilitation d'animaux de laboratoire (chiens, chats, mais aussi primates et animaux de ferme), les études menées sur ces animaux ont été "limitées" et n'ont "eu aucune conséquence négative pour leur adoption". C'est la première fois que les deux SPA de Picardie font un tel partenariat.