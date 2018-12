Les chiffres clés de l'artisanat en 2018 dans les Hauts-de-France

Qui sont les dirigeants ?

L'emploi salarié

Plus d'apprentissage

Les chiffres par département

La Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a mené une enquête concernant les chiffres de l'artisanat dans la région.Selon la CMA, au premier janvier 2018 il existaiten Hauts-de-France, dontconcernent les services,le bâtiment,la production etl'alimentation.C'est plus qu'en 2017, où la CMA avait recenséGéographiquement, la majorité des entreprises artisanales sont concentrées dans le département duavec​​​Toujours selon cette même enquête, lesd'entreprises artisanales sont majoritairement(73,9%) âgés en moyenne de 46,2 ans, contre 26,1% de femmes âgées en moyenne de 44,4 ans.En règle générale, la moyenne d'âge d'un dirigeant d'entreprise artisanale est entreConcernant l'emploi, il existaitau 1er janvier 2018, ce sont environ 4 000 emplois salariés en plus par rapport à l'an passé.La part des emplois salariés concerne toujours le secteur du bâtiment.Les contrats d'apprentissage sont légèrement en hausse par rapport à 2017 avecau 1er janvier 2018.Ils concernent principalement les secteurs duet de65,8 % sont toujours des contrats d'apprentissage niveau 5 (CAP).