Chilla à Dunkerque, Patrice à Amiens : le Main Square Festival 2021 se baladera dans les Hauts-de-France

Depuis sa création en 2004, le Main Square Festival s'est fait une place dans le coeur des habitants des Hauts-de-France. Après l'annulation de l'édition 2020, les organisateurs ont imaginé une édition 2021 complètement différente, pour s'adapter aux restrictions sanitaires.

Un festival virtuel tourné partout dans la région

Pas de danse jusqu'au bout de la nuit dans la citadelle d'Arras ni de pogo un peu éméché cette année, mais des concerts exclusifs diffusés sur le site officiel du festival. L'occasion de profiter en toute sécurité d'un concert live, mais aussi de découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques de la région : chacun des huits concerts sera tourné dans une ville différente des Hauts-de-France. Et la programmation est soignée :

Patrice aux Hortillonnages d'Amiens

Marcel et son orchestre au stade Bollaert-Delelis de Lens

Feu! Chatterton au beffroi de l'Hôtel de Ville d'Arras

Yseult au château de Chantilly

Henri PF sur l'un des terrils du Pays à part à Haillicourt

Skip the use au familistère de Guise

P.R2B au château d'Hardelot à Condette

Chilla à Dunkerque au Frac Grand Large à Dunkerque

Pour six de ses dates quelques dizaines de privilégiés, tirés au sort parmi ceux qui ont acheté un billet pour les éditions 2020, 2021 ou 2022, pourront assister gratuitement au concert, assis et dans le respect des mesures sanitaires. Selon les lieux, on compte entre 50 et 150 places. En revanche, les concerts d'Yseult à Chantilly et d'Henri PFR à Haillicourt se feront sans public.

Tournés vers l'avenir

L'organisation du festival se réjouit tout de même d'avoir trouvé cette solution : "Une occasion de (re)découvrir certains espaces de la région Hauts-de-France à travers le prisme de la musique live qui nous a tant manqué ces derniers temps. En attendant de tous nous retrouver l'année prochaine…"

Car oui, l'année prochaine, le directeur du festival et son équipe y pensent déjà ! "On se retrouvera dans la Citadelle en 2002 en full jauge, avec des aritstes, des jeux, des bars, avec la vie quoi !", a tweeté Armel Campagna.

On se retrouvera dans la Citadelle en 2022 en full jauge, avec des artistes, des jeux, des bars, avec de la vie quoi!!#mainsquare2022#Sting@MainSquareFest https://t.co/BQkQopWg8D — Armel Campagna (@ArmelCampagna) March 31, 2021

On connait d'ailleurs la tête d'affiche de cette édition : Sting a confirmé sa présence. La billeterie en ligne est déjà ouverte, et les billets achetés pour les éditions 2020 et 2021 seront valables pour 2022.