Le nombre d'inscrits à Pôle Emploi a baissé de 5,5% dans les Hauts-de-France en un an

Baisse plus importante chez les 25-49 ans

53,2% de défauts d'actualisation et de radiations

Selon les chiffres officiels publiés lundi sur le site de la DIRECCTE Hauts-de-France , le nombre de demandeurs d’emploi "tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A)" s'établissait en moyenne à 355 650 personnes, sur le dernier trimestre de l'année 2019, dans la région. Soit une baisse de 5,5% sur un an, plus importante qu'au niveau national (-3,1%).Si on élargit aux demandeurs d’emploi "tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégorie A, B et C)", la baisse n'est plus que de 4,8% (-1,6% au niveau national).Pour la catégorie A, la baisse la plus importante du nombre de demandeurs d'emploi, sur un an, a été enregistrée dans la Somme (-7,1%), devant le Pas-de-Calais (-5,9%), le Nord (-5,4%), l'Oise (-4,7%) et l'Aisne (-3,9%).Ce sont les 25-49 ans qui marquent la plus forte baisse (-6,6%), aussi bien les hommes (-6,4%) que les femmes (-6,9%).Au dernier trimestre 2019, les causes de sorties des catégories A, B et C de Pôle Emploi étaient statistiquement les suivantes :► Cessation d'inscription pour défaut d'actualisation (42,9% / +1,4% sur l'année)► Reprise d'emploi déclarée (18,1% / +4,1% sur l'année)► Entrée en stage (13,2% / +17,5% sur l'année)► Radiation administrative (10,3% / +3% sur l'année)► Arrêt de recherche d'emploi pour cause de maternité, maladie ou retraite (9% / +9,6% sur l'année)► Autres (6,5% / -18% sur l'année)