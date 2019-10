Chômage : la baisse se poursuit dans les Hauts-de-France

Une baisse générale

Hausse des départs en formation et des défauts d'actualisation

Le chômage poursuit sa baisse en France, y compris dans les Hauts-de-France. Le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité professionnelle (la catégorie A) a diminué de 1,6% au troisième trimestre , soit 5.720 personnes de moins. Sur l’ensemble des catégories, les chiffres ont diminué de 1,9% sur la même période. Il s’agit de la sixième baisse consécutive enregistrée dans la région par l’observatoire de Pôle Emploi Selon la synthèse diffusée ce vendredi 25 octobre , cette évolution touche toutes les catégories d’âge, même si elle est plus faible pour les 50 ans et plus (-1%, contre – 2,1% sur les autres tranches). De même, les femmes (-1,7%) comme les hommes (-2%) sont affectés.Les chômeurs de longue durée sont aussi moins nombreux. On compte une diminution de 1,9% des personnes inscrites à Pôle emploi depuis plus d’un an sur le trimestre. Mais ce chiffre ne semble pas traduire une évolution spécifique : la part de ce public dans l’ensemble des demandeurs d’emploi se maintient (51,2%) et reste plus importante que le chiffre national (47,5%).Au sein de la région, toutes catégories confondues, le département de la Somme enregistre la plus forte chute ce trimestre (-2,6%), suivi de l’Oise et du Nord (-1,9%). Si on regarde l’évolution depuis un an, c’est dans le Nord que le recul est le plus important (-5%), talonné de l’Oise (-4,5%) et du Pas de Calais (-4,4%). L’ensemble des départements de la région enregistrent des baisses plus importantes que la moyenne nationale (-1,9 %).A noter également que ces chiffres trimestriels ne traduisent pas exactement le retour à l’emploi dans la région. Ils sont le résultat d’une baisse des inscriptions à Pôle emploi (-2,4%), conjointement à une augmentation du nombre de personnes qui sortent du dispositif. Or, la hausse la plus importante concerne les demandeurs d’emploi qui partent en stage ou en formation (+ 8,1%), suivis de ceux radiés pour ne pas avoir fait leur actualisation mensuelle (+ 10,2%). Les reprises d’emploi déclarées, elles, augmentent de 4%.Globalement, la baisse est plus importante dans les Hauts-de-France que dans l’ensemble de la France (-0,4% sur la catégorie A, -0,9% sur l'ensemble des catégories). Mais la région compte toujours 572.960 demandeurs d’emploi, dont les conditions d’indemnisation vont évoluer au 1er novembre, date d’entrée en vigueur de leur réforme