Cinéma : “Les Invisibles”, ou quand les femmes SDF passent de l'ombre à la lumière

"Les Invisibles", quand les femmes SDF passent de l'ombre à la lumière

Adolpha van Meerhaeghe ; Marianne Garcia ; Corinne Masiero - France 2 - P. Deschamps / G. Michel / O. Lecointe / H. Horoks

"J'étais la petite Cosette du coin"

LES INVISIBLES Bande Annonce (2019) Audrey Lamy

"Quand on devient visibles, qu'est-ce qu'on est belles !"

C'est un film qui dénonce, mais un film aussi où percent. Dans Les Invisibles de Louis-Julien Petit, qui sort en salles, la lumière est projetée sur un groupe de femmes SDF, interprétées par des actrices professionnelles (commeou la Roubaisienne) mais aussiComme, qui n'avait ni travail, ni logement après sa sortie de prison, et qui joue son propre rôle dans ce film tourné entre Anzin et Tourcoing."On a tellement souffert à droite à gauche que maintenant, n" s'exclame-t-elle. "Et chanter !" intervient Corinne Masiero, plus connue pour son rôle de Capitaine Marleau mais qui n'a jamais caché son propre passé dans la rue Pour, c'est plutôt la danse. "La country !" précise-t-elle, elle qui a connu la rue d, comme une enfant invisible. "Les gens n'ont jamais appelé la Ddass [Direction départementale des affaires sanitaires et sociales].Cosette à côté de moi, elle avait des godasses en or !""C'est la force du film aussi, de dénoncer certes des choses, mais aussi de dire 'Voilà, y a des solutions qui sont envisageables.' résume Corinne Masiero. Ces trois femmes au lourd passé, aujourd'hui dans la lumière, en sont la preuve. "" s'écrie-t-Adolpha, éclatante. "On est invisibles pendant un certain temps, mais quand on devient visibles, qu'est-ce qu'on est belles !"