Cinéma : “Vent du Nord” ou le destin croisé de deux ouvriers face à la délocalisation d'une usine

Bande annonce "Vent du Nord"

Cinéma : "Vent du Nord" à l'affiche

Le film "Vent du Nord", tourné en partie sur la Côte d'Opale, sort cette semaine dans les salles nordistes. Avec la délocalisation d'une usine en Tunisie, le long-métrage suit les destins liés de celui qui perd son emploi en France et celui qui en trouve un en Tunisie. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Christelle Massin, Jean-Marc Vasco, Valérie Biville

Le film de Walid Mattar, "Vent du Nord",dans la région. Le long-métrage a étéà Boulogne-sur-Mer, Audresselles ou encore Wimereux.Le réalisateur raconte avec beaucoup d'humanité la délocalisation d'une usine en Tunisie et lequi résistent à leur façon à la mondialisation.Hervé a 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Avec la départ de son usine, on lui offre une prime de 31 000 euros,De l'autre côté de la Méditerranée, le film suit aussi le jeune Tunisien qui"On ne va pas suivre un personnage qui va déprimer, ou qui va baisser les bras, explique le réalisateur Walid Mattar. Mais au contraireIl essaye de réaliser un vieux rêve, qu'il a fait en amateur, de devenir un petit pêcheur qui vend son poisson.""On l'a viré, ajoute l'acteur Philippe Rebbot. En revanche, la nouvelle vie qui s'ouvre à lui est[...] Son travail, comme pour tout le monde, était au cœur de sa vie. Ça n'existe plus, mais il s'en remet vite et bien en disant 'J'ai autre chose, la vraie vie est ailleurs."Toute l'humanité et l'originalité du film est aussi qu'il suit le jeune Tunisien qui voit l'usine arriver chez lui.un jour. Et deux hommes qui attendent d'un travail plus qu'un salaire, une dignité.



"Vent du Nord" (1h29), film de Walid Mattar, avec Corinne Masiero, Philippe Rebbot, Mohammed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet-Klein et Abir Bennani Zarouni.