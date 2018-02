Cinq chiffres qui montrent que la croissance repart à la hausse dans les Hauts-de-France

1. La création d'entreprises

2. Le chiffre d'affaires

3. L'investissement

4. La fréquentation hôtelière

5. Quelques créations d'emplois

Tout n'est pas si morose, dans les Hauts-de-France. À en croire les bilans 2017 dressés par l'Insee, la CCI des Hauts-de-France ou la Banque de France, la croissance semble repartir à la hausse.Première raison d'être optimiste : beaucoup d'entreprises et de microentreprises ont été créées, selon une étude de l'Insee C'est 5,2% plus que l'année précédente, et le nombre de microentreprises créées (14 955) est particulièrement encourageant, après quatre ans de baisse.. Le nombre de défaillances d'entreprises (liquidation judiciaire, redressement judiciaire, etc.) s'élève à 3 760. Cela représente une baisse de 13% en un an.Les entreprises semblent elles aussi redresser la tête. Selon le président de la CCI Hauts-de-France Philippe Hourdain, interrogé par nos confrères de La Voix du Nord C'est aussi l'avis général des dirigeants. Dans l'étude menée par la CCI auprès de 4 000 chefs d'entreprise de la région, ces derniers ont répondu à un questionnaire sur leur opinion sur différents critères. Ce questionne établit une "solde d'opinion" la différence entre les opinions favorables et défavorables sur ces critères.Sur leur activité en 2017, cette solde d'opinion s'établit à. On constate la même hausse sur tous les autres critères (ventes en France, ventes à l'étranger, rentabilité et trésorerie) par rapport à l'année précédente.À en croire le bilan de la Banque de France , mais aussi les autres études, les récentes hausses d'activité concernent les services marchands, le BTP, l'industrie, l'agro-alimentaire, l'électrique/électronique/informatique.Qui dit chef d'entreprise confiant, dit également investissement. Avec cette activité en accélération et la situation financière qui semble s'embellir, on peut s'attendre à une hausse des investissements.Toujours selon l'étude de la CCI des Hauts-de-France, "alors qu’ils n’étaient que 18% début 2017"Ces prévisions sont plutôt les bienvenues, aprèsqui s'est répercuté sur la croissance.Un autre secteur à qui l'année 2017. Les résultats de l'étude de la CCI en ce qui concerne l'activité des hôtels, cafés et restaurant est encourageante. "Les dirigeants se montrent également nettement plus confiants sur leur situation financière" cite l'étudeMême constat chez l'Insee, qui avance le chiffre deun niveau très haut qui renoue avec les sommets atteints au troisième trimestre 2015. C'est aussi un chiffre qui progresse de 1,4% par rapport à la même période en 2016.Les clients britanniques et belges se sont fait moins nombreux, remplacésCertes, le taux de chômage progresse (de la population active des Hauts-de-France, après une hausse de 0,2%), mais il y a du mieux dans certains secteurs d'activités, nous indique l'Insee.D'abord, d'une manière générale(+ 4 600 emplois) dans les Hauts-de-France. Une croissance qui s'établit à 0,9% à l'échelle de l'année.Ce sont plus précisémentqui ont bénéficié de ces hausses : on constate une augmentation de 0,4% des emplois dans le commerce (deux fois plus qu'au niveau national), notamment dans la grande distribution et les grands établissements.Mais c'est surtout dans le secteur de l'intérim où la hausse est importante :(contre 1,5% à l'échelle de la France),